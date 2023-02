Slovensko sa pridalo k podpore vyhlásenia o prínose židovskej viery

Bratislava 22. februára (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády pre slobodu vierovyznania a presvedčenia v mene SR podporil vyhlásenie Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia o prínose židovskej viery a boji proti antisemitizmu. TASR o tom informoval riaditeľ úradu Michal Považan.



"Ak chceme žiť v demokratickej a slobodnej spoločnosti, musíme chrániť židovské komunity a inštitúcie, ako aj ich spôsob života, ktorý je neodlučiteľne spätý so židovským náboženstvom," uviedla splnomocnenkyňa vlády pre slobodu vierovyznania a presvedčenia Anna Záborská (OĽANO).



Úrad ozrejmil, že Slovensko je od februára 2020 zakladajúcim členom aliancie, ktorá združuje 42 štátov a troch pozorovateľov. Aliancia podľa jeho slov vyjadrila znepokojenie nad mierou antisemitizmu a ohrozením židovského spôsobu života na mnohých miestach sveta. Poukázala na to, že súčasný antisemitizmus sa vyskytuje v rôznych formách od nenávistných prejavov on-line alebo off-line, cez fyzické útoky na Židov, ich majetok, inštitúcie, cintoríny a pamätníky, až po popieranie či spochybňovanie holokaustu.



Vyhlásením aliancia vyzýva štáty na podporu vzdelávacích programov o judaizme, židovských tradíciách a zvykoch ako nástrojov na prekonávanie predsudkov a budovanie tolerancie a porozumenia.



"S vážnym znepokojením berieme na vedomie rastúcu mieru antisemitizmu a ohrozenia židovského spôsobu života na mnohých miestach sveta," píše sa v ňom. Hovorí aj o podpore práva Židov na slobodu vierovyznania alebo presvedčenia, možnosti všetkých osôb praktizovať svoje náboženstvo a žiť svoj život bez strachu a diskriminácie. Antisemitizmus označuje za hrozbou pre Židov aj pre štruktúru demokratických spoločností.



Aliancia vyzýva vlády na uznanie, že pre plnohodnotnú účasť Židov na živote spoločnosti je nevyhnutné, aby boli v krajinách, v ktorých žijú, v bezpečí. Podnecuje k ochrane Židov, ich komunity aj spôsobu života vrátane náboženských tradícií. Vlády vyzýva, aby prijali zodpovednosť pokračovať v spolupráci v boji proti antisemitizmu a rasizmu.



Signatári zároveň vyzývajú vlády na zváženie používania nezáväznej pracovnej definície antisemitizmu, ktorú Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu prijala v roku 2016. Chcú, aby sa zaviazali prijať konkrétne opatrenia proti šíreniu antisemitizmu.



Apelujú na vlády aj v súvislosti s úlohou sociálnych médií pri šírení nenávisti a antisemitského obsahu, popieraní holokaustu, skresľovaní informácií a polarizácii spoločnosti. Vlády by mali podľa vyhlásenia vyzvať sociálne médiá a technologické spoločnosti, aby čelili šíreniu nenávistného a urážlivého obsahu aj prostredníctvom preskúmania technických opatrení.



Pod vyhlásenie sa podľa slov úradu podpísali krajiny, ako Austrália, Česká republika, Chorvátsko, Izrael, Kosovo, Taiwan, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Grécko, Poľsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké.