Stará Lesná 8. augusta (TASR) - Slovensko sa stane pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo rezortu školstva Ľudovít Paulis v tejto súvislosti v pondelok na brífingu v observatóriu v Starej Lesnej uviedol, že vďaka intenzívnejšej spolupráci sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor a Slovensko bude môcť participovať na významných európskych projektoch či výskumných misiách.



Vďaka zmluve s ESA, ktorú schválila vláda SR, sa bude môcť Slovensko okrem iného podieľať aj na budovaní nových európskych satelitov. Onedlho ju podľa Paulisa predložia Národnej rade (NR) SR na vyslovenie súhlasu a do platnosti vstúpi po ratifikácii prezidentkou SR. "Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu a aktívne sa podieľa aj na výskume vesmírnej fyziky a astronautiky. Status pridruženého členstva v ESA predstavuje veľký míľnik. Slováci budú môcť pracovať priamo v ESA a slovenské firmy získajú možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA. Je to príležitosť pre softvérové firmy, start-upy, ale aj firmy z oblasti automobilového či leteckého priemyslu, ktoré sa už nebudú musieť presídľovať mimo Slovenska," objasnil Paulis s tým, že pridružené členstvo bude stáť SR päť až šesť miliónov eur ročne. Tieto zdroje budú prerozdeľované na projekty realizované z väčšej časti na Slovensku.



Observatórium na Lomnickom štíte ma podľa predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka významnú úlohu pri výskume vesmíru. Od roku 2008 prebieha projekt európskeho slnečného ďalekohľadu (EST) a práve astronómovia zo SAV sú jeho kľúčovými partnermi. Ide o iniciatívu celej európskej komunity slnečných fyzikov o výstavbu prelomového ďalekohľadu optimalizovaného na výskum Slnka s priemerom primárneho zrkadla až štyri metre a Astronomický ústav (AÚ) SAV má v nej zastúpenie od úplného začiatku. Aktuálne na projekte participuje 26 vedeckých inštitúcií z 18 európskych krajín. "EST je plánovaný revolučný prístroj zameraný na štúdium základných procesov na Slnku a bude to najväčší slnečný ďalekohľad v Európe," upozornil riaditeľ AÚ SAV Peter Gömöry.



Astronomické observatórium na Lomnickom štíte je jedno z najvyššie položených pracovísk na Slovensku v nadmorskej výške 2633 metrov a patrí medzi štyri špecializované pracoviská na svete. "Do budúcnosti by koronograf na Lomnickom štíte bolo možné využiť aj ako testovaciu platformu pre budúce plánované prístroje ESA zamerané na výskum slnečnej koróny," priblížil možnosti spolupráce Gömöry.



ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe, dozerá na prerozdeľovanie investícií a združuje 22 štátov. Medzi jej hlavné aktivity patrí vedecko-výskumná a vzdelávacia činnosť a technologický vývoj. SR spolupracuje s agentúrou už od roku 2010.