Slovensko sa uchádza o ďalší zápis do zoznamu UNESCO

Bratislava 27. marca (TASR) - Slovenská republika opäť rozširuje svoje snahy o ochranu a podporu nehmotného kultúrneho dedičstva, keď sa uchádza o zápis tradícií spojených s ovčiarstvom, salašníctvom a sezónnym pasením oviec do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.



Ako ďalej informuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK) pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK), nomináciu s názvom Transhumancia - sezónne pasenie zvierat (Transhumance, the seasonal droving of livestock), predkladajú zúčastnené štáty ako rozšírenie už existujúcej medzinárodnej nominácie. Tá bola premenená na úspešný zápis do zoznamu UNESCO v roku 2023. V súčasnosti zahŕňa krajiny - Albánsko, Andorru, Rakúsko, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Rumunsko a Španielsko.



Slovensko spolu s ďalšími piatimi krajinami - Bulharskom, Poľskom, Srbskom, Tureckom a Ukrajinou - usiluje o rozšírenie už existujúcej medzinárodnej nominácie. Vo štvrtok sa v Paríži uskutoční podpisovanie spoločného nominačného spisu zástupcami všetkých dotknutých krajín. Za Slovensko bude spis podpisovať veľvyslankyňa Anna Plassat Muriňová, stála delegátka Slovenskej republiky pri UNESCO.



„Koordinátorom spoločnej žiadosti o rozšírenie nominácie bolo Rumunsko a tím z ministerstva kultúry vedený Ioanou Baskerville - lingvistkou, antropologičkou a expertkou na živé dedičstvo z Rumunskej akadémie, pobočka Iasi,“ spresňuje CTĽK, ktoré podanie nominácie inštitucionálne a organizačne zastrešilo za Slovenskú republiku. Odborne celý pracovný tím viedla externá spolupracovníčka CTĽK a expertka pre nehmotné kultúrne dedičstvo Ľubica Voľanská, vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave.



Pracovná skupina za Slovenskú republiku sa vyznačovala mimoriadne aktívnou medzirezortnou spoluprácou, ktorá vyplynula z mnohotvárneho charakteru sezónneho pasenia zvierat - zahŕňa špecifické kultúrne prejavy, vzťah človeka k zvieratám a prírodnému prostrediu, problematiku klimatických zmien, snahu o zachovanie charakteru horských regiónov na Slovensku i nemenej dôležité ekonomické hľadisko.



K podaniu nominácie prispela aj samotná komunita nositeľov z celého Slovenska - pastieri, bačovia, výrobcovia ľudovoumeleckých výrobkov spätých s ovčiarstvom, obecné zastupiteľstvá v regiónoch, kde je ovčiarstvo rozšírené a mnohí ďalší.



V prípade schválenia nominácie bude Slovensko o krok bližšie k ochrane a udržaniu jednej z dôležitých tradícií a nezameniteľného spôsobu života, ktorý spája človeka s prírodou.