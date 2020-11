Slovensko sa zapája do kampane Movember, hovorí o rakovine prostaty

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovensko sa počas novembra zapája do kampane Movember, ktorá hovorí o dôležitosti preventívnych prehliadok mužov u urológa a o rakovine prostaty. Kampaň Slovenskej urologickej spoločnosti sa rozhodli podporiť viaceré známe Slovenky, ktoré vyzývajú aj ďalšie ženy k rozhovorom s mužmi, ktoré im môžu zachrániť zdravie.



Predseda Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík priblížil, že na preventívne prehliadky chodí na Slovensku asi 20 percent mužov nad 50 rokov. Situácia s preventívnymi prehliadkami u mužov, ktorú navyše komplikuje pandémia nového koronavírusu, podľa jeho slov nie je vôbec priaznivá, považuje ju za mierne alarmujúcu.



Poukázal na to, že karcinóm prostaty je druhým najčastejším maligným ochorením u mužov.



V prvých štádiách môže byť rakovina prostaty podľa odborníka bezpríznaková. Problémy s močením či krv v moči sa často objavujú až vo vyššom štádiu ochorenia. Samozrejmosťou by mala byť návšteva urológa pre mužov po 50. roku života, stačí ju absolvovať raz za tri roky. Ak sa však v rodine vyskytla rakovina prostaty, tak je podľa Minčíka šanca u prvostupňových príbuzných chorého na rakovinu prostaty šesť až desaťpercentná.



Člen výboru Slovenskej urologickej spoločnosti Jozef Marko zasa uviedol, že na Slovensku je približne 20.000 až 25.000 mužov s rakovinou prostaty. Len v roku 2017 podľa údajov podľahlo ochoreniu do 700 Slovákov. Doplnil, že v rámci Európy sa rakovina prostaty vyskytuje najviac v severských krajinách. Jasnú príčinu vzniku tohto typu rakoviny zatiaľ odborníci nepoznajú, preto považujú za najlepší krok práve preventívnu prehliadku. Pripomenul, že na Slovensku je približne 350 urológov.



Onkopsychologička a psychologička Ligy proti rakovine z Onkologického ústavu sv. Alžbety Andrea Križanová tvrdí, že pacienti, ktorým je choroba diagnostikovaná vo včasných štádiách, reagujú na túto skutočnosť oveľa lepšie a berú svoju životnú situáciu ľahšie. Naopak, pacienti, ktorým ju diagnostikujú neskôr, majú veľmi vysokú mieru úzkosti, pretože sa cítia vinní, že podcenili prevenciu. Za vhodné považuje, aby ženy s mužmi empaticky komunikovali túto tému bez nátlaku a vyzvali ich, aby išli na preventívnu prehliadku. Dôležité je podľa nej spomenúť aj ľudí z okolia, ktorých choroba zasiahla. Žena môže navrhnúť mužovi, že mu pomôže s objednaním sa na preventívnu prehliadku, vhodné je rozprávať sa o vyšetrení, či prípadne robiť mužovi sprievod a pripomenúť mu, že prípadná choroba sa dotkne nielen jeho samého, ale aj rodiny a okolia muža.



Do novembrovej kampane sa na sociálnych sieťach môže zapojiť ktokoľvek, napríklad fotografiou so špeciálnou kolekciou ponožiek zameraných na tému prevencie s heštegom movember. Informácie možno nájsť aj na webe dalsom.sk.