Slovensko sa zapája do kampane proti obchodovaniu s ľuďmi

Bratislava 18. októbra (TASR) - Obchodovanie s ľuďmi sa stalo jedným z najvýnosnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. V uplynulom roku na Slovensku identifikovali 58 obetí tohto trestného činu. Pri príležitosti dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. 10.) sa Ministerstvo vnútra (MV) SR zapája do kampane Modré srdce. Súčasťou je aj nasvietenie Prezidentského paláca vo farbách kampane. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali štátny tajomník MV Martin Královič a riaditeľka informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a kriminality (ICOSL) MV Soňa Grauzlová.



"Odhaduje sa, že počty odhalených prípadov nahlásených oficiálne jednotlivými krajinami tvoria len špičku ľadovca. K latencii tejto trestnej činnosti prispieva strach obetí, v mnohých prípadoch nedostatok dôkazov usvedčujúcich obchodníkov s ľuďmi, prípadne rozdiely samotnej definície obchodovania s ľuďmi v jednotlivých krajinách a v nemalej miere aj rozdielnosť v metodológii zberu údajov," uviedol Královič. Doplnil, že zneužívanie osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli je vážne porušovanie ľudských práv.



V uplynulom roku na Slovensku ICOSL identifikoval 58 obetí obchodovania s ľuďmi, išlo o 35 žien a 23 mužov. Súčasťou bolo aj desať detských obetí, všetky ženského pohlavia, pričom najmladšia mala len osem rokov. "Nami evidované obete sú v ojedinelých prípadoch vykorisťované aj formou núteného sobáša, núteného žobrania a zneužívania na účely núteného páchania kriminality. Tu je potrebné poukázať, že podstatná časť prípadov obchodovania s ľuďmi zostáva neoznámená, respektíve neidentifikovaná a obete sú ponechané bez adekvátnej ochrany a pomoci," povedala Grauzlová.



Posolstvom kampane je preto zvyšovanie povedomia širokej verejnosti. "Obchodovanie s ľuďmi sa zriedka vyskytuje izolovane a zvyčajne je súčasťou rozsiahlejšej trestnej činnosti. Zločinecké gangy svoje obete nielen sexuálne či ako lacnú pracovnú silu vykorisťujú, ale nútia ich aj pestovať, prepravovať či predávať drogy, pašovať zbrane, žobrať aj kradnúť," priblížil riaditeľ sekcie obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva Úradu Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) Ilias Chatzis. Priblížil, že údaje ukazujú, že obchodníci s ľuďmi často využívajú utečenecké a migračné toky.



Obetiam obchodovania s ľuďmi pomáha na Slovensku charita. "Poskytujeme starostlivosť počas šiestich mesiacov, vo väčšine prípadov počas celého obdobia trestného konania. Pozornosť zameriavame na izoláciu z kriminálneho prostredia a stabilizáciu obete. Obetiam poskytujeme sociálne poradenstvo a asistenciu, zdravotnú starostlivosť, psychologickú a právnu pomoc. Ak si to situácia obete vyžaduje, je im zabezpečené ubytovanie s utajenou adresou," povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech.



Pripomenul aj národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 018, kde si ľudia môžu preveriť pracovnú agentúru pred samotným vycestovaním do zahraničia alebo nahlasovať podozrenia na obchodovanie s ľuďmi vo svojom okolí.