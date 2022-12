VIDEO: Naď: Slovensko si prevzalo prvý z 15 tankov Leopard od Nemecka

Bratislava 19. januára (TASR) - Slovensko si prevzalo prvý z 15 tankov Leopard 2A4 od Nemecka. Tanky sú náhradou za 30 bojových vozidiel pechoty darovaných Ukrajine. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to potvrdil v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou ministerkou Christine Lambrechtovou.







Naď avizuje ďalší systém protivzdušnej obrany z Nemecka

Nemecké systémy protivzdušnej obrany Patriot by mali zostať na Slovensku minimálne do konca roka 2023. Na spoločnej tlačovej konferencii to v pondelok potvrdili minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) a šéfka nemeckého rezortu obrany Christine Lambrechtová. Nemecko má Slovensku poskytnúť aj nový systém protivzdušnej obrany, posilniť má východné Slovensko. Má ísť o systém krátkeho dosahu určený na ochranu konkrétnych miest.