Slovensko si pripomína 5 rokov od začiatku pandémie COVID-19

Bratislava 6. marca (TASR) – Pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2 si podľa štatistík na Slovensku vyžiadala viac než 21-tisíc obetí v rokoch 2020 až 2024. Počet zaznamenaných prípadov prekročil 1.8 milióna. Vo štvrtok 6. marca uplynie päť rokov, odkedy bol na Slovensku potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19. V spojitosti s tým sa 6. marec stal Dňom obetí pandémie COVID. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky o tom rozhodli v hlasovaní 8. novembra 2022.



Pandémia prebehla v troch hlavných vlnách. Prvá vlna bola od marca do júna 2020. Druhá vlna (jeseň 2020 – jar 2021) priniesla najväčší nárast počtu obetí, pribudlo ich cca 12.000. Tretia vlna (jeseň 2021 – jar 2022) sa vyznačovala najprudším nárastom počtu prípadov – cca 1,5 milióna.



Konfrontované s pandémiou boli vlády Petra Pellegriniho (marec 2020), Igora Matoviča (marec 2020 – apríl 2021), Eduarda Hegera (apríl 2021 - máj 2023) a v záverečnej fáze aj vláda Ľudovíta Ódora (od mája 2023).



Počiatky pandémie:



Prvý prípad nákazy sa objavil v Číne 17. novembra 2019. Do konca roka sa tu novým typom ochorenia nakazili desiatky ľudí, začiatkom roka 2020 sa objavila prvá obeť. Už 30. januára 2020 vyhlásil Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) stav globálnej zdravotnej núdze.



Ďalšími krajinami, v ktorých sa ochorenie objavilo, bola Južná Kórea, Francúzsko a Taliansko. Nový druh koronavírusu dostal 11. februára 2020 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nové pomenovanie COVID-19 – skratka "co" zastupuje slovo korona, "vi" znamená vírus a "d" označuje anglické slovo disease (ochorenie).



Na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy koronavírusom 6. marca 2020. Infikovaným bol 52-ročný muž z Kostolišťa pri Malackách. Muž sa nakazil od syna, ktorý bol v Benátkach. Pacienta s rodinou hospitalizovali v Bratislave.



Prvá vlna:



Mimoriadna situácia začala na Slovensku platiť od 12. marca o 06.00 h, vzápätí 16. marca vstúpil do platnosti núdzový stav pre nemocnice (skončil sa v noci z 13. na 14. júna). Začali tiež platiť ochranné opatrenia, ktoré sa postupne sprísňovali: Zatvorenie škôl, reštauračných zariadení, väčšiny obchodných prevádzok s výnimkou potravín, lekární a drogérie, zákaz hromadných podujatí, povinnosť nosiť rúška, hodiny v obchodoch vyčlenené pre seniorov, obmedzený počet zákazníkov v predajni, atď...



Prvú obeť COVID-u zaznamenalo Slovensko 30. marca. Pacient, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici v Bojniciach od 20. marca, zomrel dve hodiny po prepustení do domáceho ošetrenia.



Druhá vlna:



Koncom leta roku 2020 vzostup prípadov COVID-u signalizoval nástup druhej vlny pandémie. Súčasťou pripravovaných opatrení bol tzv. semafor, teda rozdeľovanie okresov na zelené, oranžové a červené podľa pandemickej situácie. Jednotlivým farbám zodpovedala aj prísnosť prijatých opatrení. Neskôr bol zavedený na vyhodnocovanie epidemiologickej situácie tzv. COVID Automat.



Núdzový stav začal platiť 1. októbra. Postupne sa vrátili opatrenia – povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí, reštaurácie mohli podávať len zabalené jedlo. Zatvorili sa fitnescentrá, wellness, akvaparky, kúpaliská či sauny. Opäť sa vymedzil čas nákupu pre seniorov. Obmedzil sa počet ľudí v obchodoch, stredoškoláci prešli na dištančné štúdium.



Na prelome októbra a novembra zažilo Slovensko celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Dokopy sa otestovalo 3.625.332 ľudí, počas druhého kola plošného testovania počas ďalšieho víkendu (7. a 8. 11.) na Slovensku otestovali 2.044.855 ľudí.



Sprísnenie opatrení prišlo pred Vianocami 19. decembra, v ďalšej vlne po 1. januári 2021. V tomto čase pribúdali tisícky prípadov denne.



Počas Vianoc 26. decembra 2020 prišlo na Slovensko do Fakultnej nemocnice v Nitre prvých 10-tisíc dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Ako prvý bol za prítomnosti médií zaočkovaný Vladimír Krčméry, spolu s ním dostali vakcínu aj minister zdravotníctva Marek Krajčí a hlavný hygienik Ján Mikas.



Politické dopady:



Dôsledkom pandémie bola aj politická kríza, ktorá nastala v súvislosti s dovozom ruskej vakcíny Sputnik V. Prvú dodávku priviezli 1. marca 2021 na košické letisko, pričom premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že Slovensko nakúpi dva milióny kusov tejto vakcíny.



Téma vyvolala vládnu krízu, ktorá viedla k rekonštrukcii kabinetu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila 30. marca zostavením novej vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Kabinet v novom zložení bol vymenovaný 1. apríla. Počas jari sa začali uvoľňovať opatrenia.



Tretia vlna:



Tretia vlna pandémie sa začala koncom leta 2021 a trvala do apríla 2022. Počet obetí počas tohto obdobia vzrástol z 12.000 na približne 20.000.



Mimoriadna situácia, ktorú Vláda SR vyhlásila 11. marca 2020 s účinnosťou od nasledujúceho dňa, prestala platiť 15. septembra 2023.



Ochorenie COVID sa vyskytuje aj v súčasnosti. Dokopy na celom svete prekročil počet nakazených 700 miliónov, viac než 7 miliónov ľudí ochoreniu podľahlo.



Pandémia COVID-u sa stala predmetom policajného vyšetrovania – Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) založil 21. októbra 2024 vyšetrovací tím, ktorý by mal prešetriť postup štátu.