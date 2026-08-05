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Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN
Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobjednik v oblasti Ljubovo.
Autor TASR
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Bratislava/Záhreb 5. augusta (TASR) – Slovenská republika si v Chorvátsku uctila pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v mierovej misii Organizácie Spojených národov UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. TASR o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobjednik v oblasti Ljubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku Dňa víťazstva a vďakyvzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov.
„Mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú musíme neustále chrániť a aktívne presadzovať. Práve preto si s úctou pripomíname odvahu slovenských vojakov, ktorí v službe pod vlajkou Organizácie Spojených národov obetovali vlastné životy pri ochrane tých najzraniteľnejších. Ich odkaz zostáva trvalou súčasťou novodobej histórie Slovenskej republiky a zdôrazňuje význam spoločného úsilia o zachovanie mieru a medzinárodnej bezpečnosti,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová.
Ako ďalej uviedol Blanár, odhalenie mien slovenských vojakov na pamätníku Pobjednik je výsledkom dlhodobej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky a chorvátskych partnerov. Vďaka tejto iniciatíve budú ich mená navždy súčasťou pamätníka na mieste, ktoré je spojené s ich pôsobením v mierovej misii.
„Je našou povinnosťou zachovávať pamiatku vojakov, ktorí slúžili vlasti a medzinárodnému spoločenstvu s najvyšším nasadením. Som rád, že sa ich mená natrvalo zaradili medzi tých, na ktorých sa s úctou spomína aj v Chorvátsku,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Slovenská republika sa do mierových operácií OSN zapája prakticky od svojho vzniku. Misia UNPROFOR v bývalej Juhoslávii v rokoch 1993 až 1996 bola prvou zahraničnou mierovou misiou v rámci našej samostatnej štátnosti. Slovenský ženijný prápor pôsobil najskôr v Chorvátsku a neskôr tiež v Bosne a Hercegovine, kde sa podieľal na plnení úloh zameraných na podporu mieru a ochranu civilného obyvateľstva.
Od roku 1993 Slovenská republika zároveň nepretržite prispieva do mierových misií Organizácie Spojených národov prostredníctvom príslušníkov Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR. Slovenskí mierotvorcovia doteraz pôsobili v 16 misiách na štyroch kontinentoch, pričom v nich slúžilo viac ako 13-tisíc príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky. V súčasnosti Slovensko v rámci OSN prispieva do misií UNFICYP na Cypre a UNTSO na Blízkom východe.
Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobjednik v oblasti Ljubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku Dňa víťazstva a vďakyvzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov.
„Mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú musíme neustále chrániť a aktívne presadzovať. Práve preto si s úctou pripomíname odvahu slovenských vojakov, ktorí v službe pod vlajkou Organizácie Spojených národov obetovali vlastné životy pri ochrane tých najzraniteľnejších. Ich odkaz zostáva trvalou súčasťou novodobej histórie Slovenskej republiky a zdôrazňuje význam spoločného úsilia o zachovanie mieru a medzinárodnej bezpečnosti,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová.
Ako ďalej uviedol Blanár, odhalenie mien slovenských vojakov na pamätníku Pobjednik je výsledkom dlhodobej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky a chorvátskych partnerov. Vďaka tejto iniciatíve budú ich mená navždy súčasťou pamätníka na mieste, ktoré je spojené s ich pôsobením v mierovej misii.
„Je našou povinnosťou zachovávať pamiatku vojakov, ktorí slúžili vlasti a medzinárodnému spoločenstvu s najvyšším nasadením. Som rád, že sa ich mená natrvalo zaradili medzi tých, na ktorých sa s úctou spomína aj v Chorvátsku,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Slovenská republika sa do mierových operácií OSN zapája prakticky od svojho vzniku. Misia UNPROFOR v bývalej Juhoslávii v rokoch 1993 až 1996 bola prvou zahraničnou mierovou misiou v rámci našej samostatnej štátnosti. Slovenský ženijný prápor pôsobil najskôr v Chorvátsku a neskôr tiež v Bosne a Hercegovine, kde sa podieľal na plnení úloh zameraných na podporu mieru a ochranu civilného obyvateľstva.
Od roku 1993 Slovenská republika zároveň nepretržite prispieva do mierových misií Organizácie Spojených národov prostredníctvom príslušníkov Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR. Slovenskí mierotvorcovia doteraz pôsobili v 16 misiách na štyroch kontinentoch, pričom v nich slúžilo viac ako 13-tisíc príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky. V súčasnosti Slovensko v rámci OSN prispieva do misií UNFICYP na Cypre a UNTSO na Blízkom východe.