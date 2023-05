Slovensko si v pondelok pripomína Deň tiesňovej linky 155

Bratislava 15. mája (TASR) – Presne 869.393 volaní na tiesňovú linku 155 od ľudí v tiesni eviduje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) za rok 2022. Najviac volaní bolo z Prešovského a z Košického kraja, najmenej z Trnavského kraja. Pri príležitosti pondelkového Dňa tiesňovej linky 155 TASR o tom informovala hovorkyňa OS ZZS SR Alena Krčová.



Na číslo 155 sa dá dovolať z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku a to 365 dní v roku, sedem dní v týždni a 24 hodín denne. "V ôsmich krajských operačných strediskách pomáhajú operátori linky 155 nielen zachraňovať zdravie a životy, ale riadia záchrannú zdravotnú službu. Bez nich by sa jej systém zrútil. Rozhodujú o závažnosti zdravotného stavu pacientov, organizujú prácu 328 posádok ZZS, v prípade potreby aktivujú použitie automatického externého defibrilátora (AED) a vyslanie first responderov," priblížila Krčová. V najťažších prípadoch radia volajúcemu, ako poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri náhlych pôrodoch, ťažkých úrazoch, prípadne mu telefonicky asistujú pri oživovaní. Priemerne je to až 3500 prípadov ročne.



Podľa Krčovej operátorom tiesňovej linky 155 patrí hlboký rešpekt a uznanie. "Pri príležitosti ich symbolického dňa však chceme úprimne poďakovať aj zdravotníckym záchranárom. Spolu s operátormi tvoria zohratý tím, bez ktorého by nebola možná rýchla a efektívna pomoc ľuďom v urgentnom ohrození zdravia a života. Úctu zasluhujú aj všetci laickí záchrancovia a first responderi, ochotní poskytnúť prvú pomoc pred príchodom záchranárov. Spoločne tvoria reťaz prežitia," uviedla.



OS ZZS SR pripomína, že na číslo 155 treba volať v prípade náhleho ohrozenia zdravia a života, ťažkého úrazu, problémov s dýchaním, bezvedomia a aj vtedy, ak si nie sú ľudia istí, ako postupovať. Už v prvých sekundách po prijatí hovoru operátor radí volajúcemu, ako pomôcť sebe alebo inej osobe, a ak ide o závažný zdravotný stav, ešte počas hovoru iný operátor vysiela ambulanciu ZZS.



Krčová pripomenula, že nie všetky volania na tiesňovú linku 155 však končia vyslaním záchranárov. "Takzvanou telefonickou konzultáciou v roku 2022 operátori spracovali až 161.699 volaní. Ide o jedno z najvyšších čísel za posledné roky. Znamená to, že takmer každé štvrté volanie vyriešili operátori bez toho, aby k pacientovi poslali posádku ZZS," uzavrela Krčová.