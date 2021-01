Slovensko si v pondelok pripomína Svetový deň Braillovho písma

Bratislava 4. januára (TASR) – Slovensko sa pridáva k ostatným krajinám, ktoré si v pondelok pripomínajú Svetový deň Braillovho písma. Ako TASR upozornila PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Eliška Fričovská, ide nielen o spomienku na samotného tvorcu Louisa Brailla, ale najmä význam tohto písma ako základného komunikačného prostriedku ľudí so zrakovým postihnutím.



Priblížila, že Braillovo písmo pozostáva z dvoch stĺpcov po troch bodoch. Ich kombináciou možno zaznačiť písmená abecedy, interpunkčné znamienka, matematické a chemické symboly, či notový záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi riadkami, sú pevne dané tak, aby bolo možné šesťbod ľahko zachytiť bruškom prsta.



"Neexistujú veľkosti písmen, ako ich pozná vidiaci človek, na zvýraznenie nemožno použiť tučné písmo, ani kurzívu. Je však plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť i postupnosť. Slovenská abeceda pozostáva zo 64 kombinácií šesťbodového Braillovho písma," uviedla Fričovská.



Keďže sa spoločnosť snaží vyrovnať s pandémiou nového koronavírusu, pre nevidiacich alebo slabozrakých je podľa Svetovej únie nevidiacich (WBU) nevyhnutný prístup k informáciám a materiálom na čítanie v prístupných formátoch. Žiada preto všetky krajiny, aby ratifikovali a implementovali marakéšsku zmluvu, ktorá umožňuje cezhraničnú distribúciu Braillovho písma a iných prístupných materiálov na čítanie bez hrozby porušenia autorských práv.



"Preto by sme chceli pri tejto príležitosti vyzvať vlády, tvorcov politík a všetky ostatné zainteresované strany, aby zabezpečili dostupnosť materiálov na čítanie v prístupných formátoch vrátane Braillovho písma, aby nikto nezostal pozadu," uviedla WBU v oficiálnom stanovisku, ku ktorému sa pridala aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.



ÚNSS je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 3500 členov združených v 59 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia vznikla v roku 1990.