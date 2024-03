Slovensko si v USA oficiálne prevzalo prvé dve stíhačky F-16

Bratislava/Greenville 1. marca (TASR) - Slovensko si v USA oficiálne prevzalo prvé dve stíhacie lietadlá F-16. Odovzdávací ceremoniál sa uskutočnil vo fabrike spoločnosti Lockheed Martin v americkom Greenville v Južnej Karolíne za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Obe lietadlá budú pred príletom na Slovensko využívané v USA na výcvik slovenských technikov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



Dodaním stíhačiek F-16 sa pre Slovensko začne nová éra jeho nadzvukového letectva, zhodli sa Kaliňák a viceprezident Lockheed Martin OJ Sanchez. Rezort obrany pripomenul, že Slovensko bude prvou európskou krajinou, ktorá bude disponovať najnovšou verziou Fighting Falcon. Stíhacie lietadlá F-16 pomôžu podľa MO SR opäť zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky vlastnými kapacitami.



"Bez šikovných a odvážnych vojakov a vojačiek by sme nedokázali garantovať ochranu územia Slovenskej republiky a jej občanov. Je našou povinnosťou robiť všetko pre to, aby sme ozbrojeným silám zabezpečili najvyššiu mieru ochrany a minimalizovali tak potenciálne straty na životoch. Moderné stíhacie lietadla F-16 sú zárukou najvyššej kvality, a teda aj bezpečia našich vojakov a vojačiek," uviedol minister obrany.



Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Na Slovensko by mali dodať prvé stíhačky v druhom kvartáli tohto roka.