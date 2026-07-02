< sekcia Slovensko
SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš
Textársky sa podpísal sa pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. júla (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrel v stredu (1. 7.) textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Pre TASR to potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Sarvaš sa textársky podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma. Písal texty aj pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehotského či Laca Lučeniča.
Martin Sarvaš sa narodil 28. marca 1961 v Bratislave. Maturoval na bratislavskom Gymnáziu Grösslingová. Po maturite nastúpil na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, kde na fakulte architektúry vyštudoval odbor urbanizmus a územné plánovanie.
Písať texty začal už ako študent gymnázia. „Pomocou písaných textov som sa v teenagerskom veku začal vysporadúvať s chaosom v hlave a realitou vzťahov,“ uviedol Sarvaš v roku 2021 v rozhovore pre TASR. Jeho talent sa prejavil začiatkom 80. rokov minulého storočia. Sarvašov text pre skupinu YPS sa v roku 1982 objavil na singlovom nosiči vtedy populárnej skupiny. A odvtedy až do vydania svojej knihy Zatiaľ toľko napísal stovky textov.
Jeho meno je spájané predovšetkým s Tublatankou. Zo Sarvašovej spolupráce so skupinou vznikli albumy Tublatanka (1985), Skúsime to cez vesmír (1987) a Žeravé znamenie osudu (1988), ktoré výrazne ovplyvnili vývoj slovenskej rockovej scény. V 90. rokoch minulého storočia si Sarvaš vyskúšal aj pozíciu interpreta, keď s Danielom Mikletičom založili Duo Haligali.
Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Báthoryčka (2005) a František z Assisi (2007). Je tiež autorom textov piesní divadelných komédií Čertice, Boyband, Námestíčko, Aj muži majú svoje dni, Sluha dvoch šéfov či Klimaktérium. Napísal aj slovenské texty pre svetoznámy muzikál Mamma Mia!, ktorý mal v roku 2017 premiéru v bratislavskom Divadle Nová scéna.
Na slovenskej hudobnej scéne nebol Martin Sarvaš známy len ako textár. Ako manažér pracoval pre Tublatanku, Isabelle či Hex. Zakladal Radu Slovenskej hudobnej asociácie, v ktorej bol v rokoch 1990 - 1995 predsedom. Ako výkonný tajomník a neskôr aj predseda pôsobil vo Zväze autorov a interpretov populárnej hudby. V roku 1995 založil umeleckú agentúru, ktorá sa neskôr transformovala na vydavateľstvo Martin Sarvaš Productions/MSP Records. V Slovenskej televízii moderoval reláciu Boom, ktorú aj autorsky pripravoval. V rokoch 2008 - 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. V roku 2020 vydal knihu podobenstiev ‚Štyri vody - Mapa na prvý deň‘, ktoré pripravoval a triedil niekoľko rokov
Martin Sarvaš sa narodil 28. marca 1961 v Bratislave. Maturoval na bratislavskom Gymnáziu Grösslingová. Po maturite nastúpil na Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave, kde na fakulte architektúry vyštudoval odbor urbanizmus a územné plánovanie. Písať texty začal už ako študent gymnázia, pričom prvý úspešnejší, ktorý vyšiel aj na singli, bol k piesni Kino Čas od skupinu YPS.
Napriek tomu, že texty písal aj pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehotského či Laca Lučeniča, sa jeho meno spája predovšetkým s Tublatankou. Zo Sarvašovej spolupráce s dnes už legendárnou skupinou, ktorej pôvodnú zostavu tvorili Martin Ďurinda, Juraj Černý, Pavol Horváth, vznikli tri albumy Tublatanka (1985), Skúsime to cez vesmír (1987), Žeravé znamenie osudu (1988), ktoré výrazne ovplyvnili vývoj slovenskej rockovej scény.
„Spojil nás Juro Černý, bubeník, ktorý chodil na to isté gymnázium ako ja, a následne aj Paľo Horváth - na GAMČA. Vedel, že píšem texty. Bez veľkej ambície tvoriť niečo nadčasové sme chceli najprv len zažiť dobrodružstvo, koncerty, cestovať a spoznať spriaznené duše od Ústí nad Labem po Bardejov. Okrem textovania som sa preto stal štvrtým, nehrajúcim členom, dramaturgom, scenáristom, vyhadzovačom, babysitterom, nosičom aparatúry, vyjednávačom, moderátorom koncertov. Spolupráca v takom rozsahu sa už nikdy nezopakovala, až pokým som nevstúpil do sveta muzikálov a spevohry,“ uviedol Sarvaš pre TASR v roku 2021 pri príležitosti svojich 60. narodenín.
V 90. rokoch minulého storočia si vyskúšal aj pozíciu interpreta, keď s Danielom Mikletičom založili Duo Haligali. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Báthoryčka (2005) a František z Assisi (2007). Napísal aj texty piesní divadelných komédií Čertice, Boyband, Námestíčko, Aj muži majú svoje dni, Sluha dvoch šéfov či Klimaktérium. Vytvoril i slovenské texty pre svetoznámy muzikál Mamma Mia!, ktorý mal v roku 2017 premiéru v bratislavskom Divadle Nová scéna.
Pôsobil ako manažér nielen Tublatanky, ale aj skupín Isabelle či Hex. Zakladal Radu Slovenskej hudobnej asociácie, v ktorej bol v rokoch 1990 - 1995 predsedom. Ako výkonný tajomník a neskôr aj predseda pôsobil vo Zväze autorov a interpretov populárnej hudby.
V roku 1995 založil umeleckú agentúru, ktorá sa neskôr transformovala na vydavateľstvo Martin Sarvaš Productions/MSP Records. Pre Slovenskú televíziu moderoval reláciu Boom, ktorú aj autorsky pripravoval. Riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne bol v rokoch 2008 - 2013. V roku 2020 vydal knihu s názvom Štyri vody - Mapa na prvý deň, ktorú ilustroval akademický maliar Stano Bubán.
Začínajúcim textárom či kapelám prostredníctvom TASR v roku 2021 úspešný textár odkázal: „V prvom rade treba zobrať na vedomie slovenskú gramatiku, prízvuky, dlhé slabiky, vetnú stavbu. Tu akákoľvek originalita len maskuje núdzu a nedostatok času pri písaní. Radím tiež popozerať sa vôkol seba a skúsiť originálne pomenovať súčasné vzťahy a javy. Prestať myslieť na hranosť v rádiu - sú kapely už aj na Slovensku, ktoré v rádiách nie sú hrané, a sú úspešné.“
Martin Sarvaš sa narodil 28. marca 1961 v Bratislave. Maturoval na bratislavskom Gymnáziu Grösslingová. Po maturite nastúpil na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, kde na fakulte architektúry vyštudoval odbor urbanizmus a územné plánovanie.
Písať texty začal už ako študent gymnázia. „Pomocou písaných textov som sa v teenagerskom veku začal vysporadúvať s chaosom v hlave a realitou vzťahov,“ uviedol Sarvaš v roku 2021 v rozhovore pre TASR. Jeho talent sa prejavil začiatkom 80. rokov minulého storočia. Sarvašov text pre skupinu YPS sa v roku 1982 objavil na singlovom nosiči vtedy populárnej skupiny. A odvtedy až do vydania svojej knihy Zatiaľ toľko napísal stovky textov.
Jeho meno je spájané predovšetkým s Tublatankou. Zo Sarvašovej spolupráce so skupinou vznikli albumy Tublatanka (1985), Skúsime to cez vesmír (1987) a Žeravé znamenie osudu (1988), ktoré výrazne ovplyvnili vývoj slovenskej rockovej scény. V 90. rokoch minulého storočia si Sarvaš vyskúšal aj pozíciu interpreta, keď s Danielom Mikletičom založili Duo Haligali.
Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Báthoryčka (2005) a František z Assisi (2007). Je tiež autorom textov piesní divadelných komédií Čertice, Boyband, Námestíčko, Aj muži majú svoje dni, Sluha dvoch šéfov či Klimaktérium. Napísal aj slovenské texty pre svetoznámy muzikál Mamma Mia!, ktorý mal v roku 2017 premiéru v bratislavskom Divadle Nová scéna.
Na slovenskej hudobnej scéne nebol Martin Sarvaš známy len ako textár. Ako manažér pracoval pre Tublatanku, Isabelle či Hex. Zakladal Radu Slovenskej hudobnej asociácie, v ktorej bol v rokoch 1990 - 1995 predsedom. Ako výkonný tajomník a neskôr aj predseda pôsobil vo Zväze autorov a interpretov populárnej hudby. V roku 1995 založil umeleckú agentúru, ktorá sa neskôr transformovala na vydavateľstvo Martin Sarvaš Productions/MSP Records. V Slovenskej televízii moderoval reláciu Boom, ktorú aj autorsky pripravoval. V rokoch 2008 - 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. V roku 2020 vydal knihu podobenstiev ‚Štyri vody - Mapa na prvý deň‘, ktoré pripravoval a triedil niekoľko rokov
Profil textára, manažéra a producenta Martina Sarvaša
Martin Sarvaš sa narodil 28. marca 1961 v Bratislave. Maturoval na bratislavskom Gymnáziu Grösslingová. Po maturite nastúpil na Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave, kde na fakulte architektúry vyštudoval odbor urbanizmus a územné plánovanie. Písať texty začal už ako študent gymnázia, pričom prvý úspešnejší, ktorý vyšiel aj na singli, bol k piesni Kino Čas od skupinu YPS.
Napriek tomu, že texty písal aj pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehotského či Laca Lučeniča, sa jeho meno spája predovšetkým s Tublatankou. Zo Sarvašovej spolupráce s dnes už legendárnou skupinou, ktorej pôvodnú zostavu tvorili Martin Ďurinda, Juraj Černý, Pavol Horváth, vznikli tri albumy Tublatanka (1985), Skúsime to cez vesmír (1987), Žeravé znamenie osudu (1988), ktoré výrazne ovplyvnili vývoj slovenskej rockovej scény.
„Spojil nás Juro Černý, bubeník, ktorý chodil na to isté gymnázium ako ja, a následne aj Paľo Horváth - na GAMČA. Vedel, že píšem texty. Bez veľkej ambície tvoriť niečo nadčasové sme chceli najprv len zažiť dobrodružstvo, koncerty, cestovať a spoznať spriaznené duše od Ústí nad Labem po Bardejov. Okrem textovania som sa preto stal štvrtým, nehrajúcim členom, dramaturgom, scenáristom, vyhadzovačom, babysitterom, nosičom aparatúry, vyjednávačom, moderátorom koncertov. Spolupráca v takom rozsahu sa už nikdy nezopakovala, až pokým som nevstúpil do sveta muzikálov a spevohry,“ uviedol Sarvaš pre TASR v roku 2021 pri príležitosti svojich 60. narodenín.
V 90. rokoch minulého storočia si vyskúšal aj pozíciu interpreta, keď s Danielom Mikletičom založili Duo Haligali. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Báthoryčka (2005) a František z Assisi (2007). Napísal aj texty piesní divadelných komédií Čertice, Boyband, Námestíčko, Aj muži majú svoje dni, Sluha dvoch šéfov či Klimaktérium. Vytvoril i slovenské texty pre svetoznámy muzikál Mamma Mia!, ktorý mal v roku 2017 premiéru v bratislavskom Divadle Nová scéna.
Pôsobil ako manažér nielen Tublatanky, ale aj skupín Isabelle či Hex. Zakladal Radu Slovenskej hudobnej asociácie, v ktorej bol v rokoch 1990 - 1995 predsedom. Ako výkonný tajomník a neskôr aj predseda pôsobil vo Zväze autorov a interpretov populárnej hudby.
V roku 1995 založil umeleckú agentúru, ktorá sa neskôr transformovala na vydavateľstvo Martin Sarvaš Productions/MSP Records. Pre Slovenskú televíziu moderoval reláciu Boom, ktorú aj autorsky pripravoval. Riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne bol v rokoch 2008 - 2013. V roku 2020 vydal knihu s názvom Štyri vody - Mapa na prvý deň, ktorú ilustroval akademický maliar Stano Bubán.
Začínajúcim textárom či kapelám prostredníctvom TASR v roku 2021 úspešný textár odkázal: „V prvom rade treba zobrať na vedomie slovenskú gramatiku, prízvuky, dlhé slabiky, vetnú stavbu. Tu akákoľvek originalita len maskuje núdzu a nedostatok času pri písaní. Radím tiež popozerať sa vôkol seba a skúsiť originálne pomenovať súčasné vzťahy a javy. Prestať myslieť na hranosť v rádiu - sú kapely už aj na Slovensku, ktoré v rádiách nie sú hrané, a sú úspešné.“