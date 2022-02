Slovensko spomína na Kuciaka a Kušnírovú, aj na nešťastie v Polomke

Na snímke havária autobusu a vlaku v obci Polomka. 21. februára 2009. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 21. februára (TASR) – Smutné výročie si v dnešný deň pripomína Slovensko. Pred štyrmi rokmi vo Veľkej Mači zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Polícia ich telá našla až 26. februára 2018. Udalosť vyvolala občianske protesty a zmeny na politickej scéne. V kauze sú traja aktéri odsúdení, súd bude v najbližšom čase opäť rozhodovať o vine Mariana K. a Aleny Zs.Tragédia poznamenala aj 21. február v roku 2009. Na železničnom priecestí v Polomke narazil osobný vlak na trati Červená Skala – Banská Bystrica do autobusu. Pri nehode zahynulo 12 osôb, šesť ľudí utrpelo ťažké zranenia, 19 ľahké.Pred 140 rokmi sa v Detve narodil námorný kapitán a organizátor lodnej dopravy JÚLIUS JURAJ THURZO, ktorý sa ako námorný dôstojník plavil po Karibskom mori, Atlantickom, Tichom i Indickom oceáne. Svoje zážitky opísal vo viacerých cestopisoch.Pre viaceré generácie sa stali kultovými kreslené večerníčky o vynaliezavom a dobrosrdečnom krtkovi a jeho kamarátoch. Český výtvarník a režisér ZDENĚK MILER prišiel na tento nápad náhodou počas prechádzky. Prvý animovaný film o krtkovi dokončil v roku 1957. Napokon ostal postavičke verný celých 55 rokov.Svoje 85. narodeniny oslavuje nórsky kráľ HARALD V. Gratulujeme – Beste hilsener!Český skladateľ populárnej hudby, hudobník, spevák a textár JIŘÍ ZMOŽEK má dnes 79. narodeniny a jeho priaznivci si môžu spolu s ním zanôtiť jeho známy hit Už mi lásko není dvacet let.Ďalšie hudobné výročie z Česka... Vlastne z Moravy. Český folkový spevák, hudobník a skladateľ PETR ULRYCH, brat speváčky Hany Ulrychovej, má 78 rokov. Spolu so sestrou dlhé roky tvoria základ skupiny Javory.V americkom meste New Haven v štáte Connecticut vydali 21. februára 1878 prvý telefónny zoznam na svete. Obsahoval 50 mien, tí šikovnejší ho určite vedeli naspamäť.Bratia MARTIN a PETER VELITSOVCI sú úspešnými profesionálnymi cyklistami. Keďže sú dvojčatá, oslavujú dnes 37. narodeniny.Pred 101 rokmi vypukla v Krompachoch vzbura, ktorú vyvolali ženy robotníkov tamojších železiarní. Veliteľ žandárov dal povel strieľať, pričom štyria robotníci zahynuli a štrnásti utrpeli zranenia.Známy slovenský herec DUŠAN KAPRÁLIK má dnes 74 rokov. Pred 72 rokmi sa narodil hudobný skladateľ a dirigent SVETOZÁR ŠTÚR mladší, známy aj ako autor scénickej a filmovej hudby. Zomrel 21. mája minulého roku.Meniny oslavuje Eleonóra. Ide o španielske ženské meno, ktoré pochádza z arabského Elinnor, čo znamená "Boh je moje svetlo".