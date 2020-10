Slovensko sprísni režim na hraniciach s Ukrajinou

Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovensko sprísni režim na hraniciach Ukrajinou. Na hraniciach s Českom sa bude pokračovať v náhodných kontrolách. Po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu a vlády o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Avizoval, že prehodnotením situácie na hraniciach by sa mal v pondelok (26.10.) zaoberať ústredný krízový štáb. Poznamenal, že pendleri by v súčasnosti nemali mať na hraniciach problém. V prípade sprísňovania opatrení deklaroval, že sa na nich bude brať ohľad.



Šéf rezortu vnútra zároveň potvrdil, že v súvislosti so zákazom vychádzania, ktorý na Slovensku začne platiť v sobotu (24.10.), nebudú policajné kontroly na hraniciach okresov. "Spoliehame sa na občanov, že pochopia, z akého dôvodu sa to zaviedlo," doplnil.