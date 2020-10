PRIPOMÍNAME: Dnes vstupujú do platnosti prísnejšie opatrenia

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovensko sprísnilo protiepidemické opatrenia. Od štvrtka sú rúška povinné takmer všade, obmedzujú sa prevádzky, zakazujú hromadné podujatia s účasťou nad šesť osôb. Predajne potravín a drogérie musia v pondelok až piatok vyčleniť seniorom nad 65 rokov čas na nákup - od 9.00 h do 11.00 h. Platia však aj výnimky. TASR prináša prehľad opatrení a výnimiek od Úradu verejného zdravotníctva SR.







-Rúška sú povinné na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Na prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) možné použiť aj respirátor bez výdychového ventilu, šál či šatku.



Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do šesť rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ľudia pohybujúci sa mimo obce, pokiaľ nie sú z jednej domácnosti majú byť od ostatných vzdialení aspoň päť metrov. Ďalej majú výnimku osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, nevesty a ženíchovia pri sobáši, umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.







-Pre deti od 3 do 6 rokov sa dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti s rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou na prekrytie horných dýchacích ciest.







-Zatvorené sú všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness – teda sauny, vírivky, kúpele, či zábaly, fitness centrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá. Opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.







-Obmedzujú sa prevádzky verejného stravovania. Ak zostanú otvorené, nesmú podávať jedlo a nápoje v interiéri. Môžu ho predávať zákazníkom zabalené so sebou alebo ho môžu podávať na terase. Ak na terasách prevádzka zabezpečí a dodrží odstupy 2 metre medzi stolmi, neplatí podmienka jeden zákazník na 15 m2. Prevádzky môžu byť otvorené do 22.00 h.







-Prevádzkovatelia zariadení musia dodržiavať hygienické opatrenia. Podobne aj prevádzky taxislužieb, zariadenia starostlivosti o ľudské telo či prevádzky autoškôl.







-Pre prevádzkovateľov zariadení platí podmienka, že počet zákazníkov v prevádzke nesmie prekročiť v jednom okamihu koncentráciu jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Nevzťahuje sa na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, v prevádzke sa môže v jednom okamihu nachádzať len jeden zákazník, deti majú výnimku.







-Do priestorov obchodného domu môže vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia. Platí obmedzenie jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov, výnimku majú deti. Do tejto plochy sa nezapočítavajú spoločné priestory obchodného domu.







-Prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch môžu podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch nie je povolená.







-V predajniach potravín a v drogériách nakúpia od pondelka do piatka v čase od 9.00 h do 11.00 h iba seniori nad 65 rokov.







-Zakázané sú hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, na ktorých by bolo v jednom okamihu viac ako šesť osôb.



Výnimku majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19. Nesmie byť starší ako 12 hodín. Platí oznamovacia povinnosť.



Zákaz neplatí pre obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane ich civilných verzií. Treba dodržiavať dvojmetrové rozstupy, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. Platí pravidlo jedna osoba na 15 štvorcových metrov.



Zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, tiež na voľby za dodržania stanovených podmienok.







-Konať sa môžu hromadné podujatia nevyhnutné pre realizáciu najvyšších súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale. Musia sa konať bez obecenstva za dodržania podmienok, ktoré ÚVZ SR zverejní na svojom webovom sídle.