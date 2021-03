Slovensko uzavrelo s Izraelom zmluvu na nákup 3D rádiolokátorov

Bratislava 25. marca (TASR) - Slovenská republika nakúpi od Izraela 17 kusov 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu pre Ozbrojené sily (OS) SR. Zmluvu o obstaraní formou vláda - vláda v hodnote 148,2 milióna eur podpísali zástupcovia krajín vo štvrtok v Bratislave. Zároveň bola podpísaná zmluva o spolupráci so slovenským obranným priemyslom. Hlavným slovenským subdodávateľom bude štátny podnik Letecké opravovne Trenčín (LOTN).



"LOTN budú mať prvýkrát od roku 1993 výrobnú spôsobilosť. V hodnote 27,6 milióna eur budú vyrábať mikrovlnné moduly do radarov, to je srdce radarov," priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Do slovenského obranného priemyslu má celkovo smerovať vyše 44 miliónov eur, čo je 30 percent zákazky.



Minister vyzdvihol, že oproti plánu predošlého vedenia sa podarilo ušetriť 11,77 milióna eur. "Len na samotnom kontrakte sme ušetrili 6,89 milióna eur," povedal. V rámci kontraktu sa podarilo dohodnúť aj potrebný materiál v hodnote 4,88 milióna eur.







Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko podotkol, že jeho predchodcovia už pred desiatimi rokmi upozorňovali na katastrofálny stav zabezpečenia radarového pokrytia SR. "Pre Ozbrojené sily SR sa zásadná práca začína. Teraz bude dôležité, aby sme udržali terajšiu techniku v prevádzke do doby dodávok," pripomenul. Treba tiež pripraviť personál na obsluhu novej techniky, pripraviť infraštruktúru a zabezpečiť kompatibilitu všetkých prvkov ochrany vzdušného priestoru.



Generálny riaditeľ LOTN Ľubomír Galko zdôraznil, že štátny podnik plní pri obstaraní radarov úlohu hlavného slovenského subdodávateľa. Zabezpečí teda projektové riadenie, integráciu a koordináciu ďalších dodávateľov slovenského obranného priemyslu. "Sme pre nášho akcionára MO SR aj garantom, že spolupráca so slovenským priemyslom, ku ktorej sa izraelský výrobca zaviazal, bude realizovaná v očakávanom rozsahu," priblížil. Druhou úlohou je výrobná činnosť.



Galko označil projekt za výzvu pre LOTN. Prispeje podľa neho k zamestnanosti a získaniu nových spôsobilostí, ktoré využijú opravovne aj v rámci servisu novej techniky.







Nové radary zaplatí SR v štyroch splátkach do roku 2024, tento rok by malo ísť o splátku 32,9 milióna eur, spresnil minister obrany. Prvých šesť zo 17 radarov by malo prísť približne o dva roky. Desať kusov by mali doručiť počas roka 2024 a jeden v roku 2025.



Nová technika nahradí 24 radarov, z ktorých všetky okrem jedného sú už po technickej životnosti. S obstarávaním radarov začalo ešte predošlé vedenie rezortu. Súčasný minister obrany sa rozhodol upraviť súťaž pre otázky týkajúce sa transparentnosti procesu. Ponuka od Izraela bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, pričom v plnom rozsahu vyhovela požiadavkám Ozbrojených síl SR.