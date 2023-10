Slovensko v roku 2035 podľa odhadov vytvorí 3,1 milióna ton odpadu

Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovensko v roku 2035 podľa odhadov vytvorí 3,1 milióna ton komunálneho odpadu. Z toho maximálne desať percent bude môcť skončiť na skládkach. Pri existujúcej kapacite zariadení na spracovanie odpadu však nebude krajina schopná materiálovo či energeticky zhodnotiť takmer tretinu odpadu. TASR o tom informovala analytička WOOD & Company Eva Sadovská, ktorá robila analýzu z údajov Štatistického úradu SR, Eurostatu a Bielej knihy odpadového hospodárstva SR.



"Pri zvýšení miery recyklácie komunálneho odpadu zo súčasných 49 percent (v roku 2021) na požadovaných 65 percent bude v cieľovom roku 2035 recyklovaných viac ako dva milióny ton komunálnych odpadov. Množstvo zostávajúcich nerecyklovateľných komunálnych odpadov sa teda môže pohybovať na úrovni približne 1,1 milióna ton ročne," uvádza sa v Bielej knihe odpadového hospodárstva SR.



Problémom podľa Sadovskej je, že aktuálne kapacity na zhodnotenie odpadu nebudú v budúcnosti postačujúce. Aktuálne voľné kapacity existujúcich zariadení na recykláciu odhadujú na úrovni približne 460.000 ton. "Je evidentné, že do roku 2035 bude potrebné dobudovať ďalšie zariadenia na materiálové zhodnotenie komunálneho odpadu, ako sú napríklad recyklačné linky na plasty, textil, ale aj pre kovy," podotkla analytička.



Tvrdí, že pri plánovaní nových kapacít sa často zabúda na priemyselný odpad a jeho recyklačný potenciál. Minimálne 150.000 ton priemyselného odpadu by podľa bielej knihy mohlo byť namiesto skládkovania vhodných na recykláciu. Spolu tak na Slovensku môže vzniknúť do roku 2035 potreba zvýšenia súčasných recyklačných kapacít minimálne o 390.000 ton odpadov, skonštatovala Sadovská.



V roku 2035 sa na Slovensku predpokladá produkcia nerecyklovateľných odpadov na úrovni 1,1 milióna ton. Minimálne 150.000 ton priemyselného odpadu by mohlo byť vhodných na energetické zhodnotenie, približuje Sadovská. "Celkové množstvo nerecyklovateľných odpadov vhodných na energetické zhodnotenie sa tak na rok 2035 odhaduje na úrovni minimálne 1,25 milióna ton," poznamenala.



"Dve existujúce zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), plánované linky na mechanicko-biologickú úpravu či cementárne budú síce schopné významnú časť nerecyklovateľného odpadu zhodnotiť, avšak naďalej budú chýbať kapacity na úrovni minimálne 600.000 ton odpadu ročne," zhodnotila Sadovská.



Poukazuje, že Zväzu odpadového priemyslu v bielej knihe odporúča vybudovať dostatočnú sieť moderných ZEVO. Fungujú napríklad v Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Luxembursku a Belgicku, kde je miera skládkovania takmer nulová.