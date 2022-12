Slovensko v súčasnosti neeviduje prípady osýpok

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na Slovensku sa v súčasnosti neevidujú prípady ochorenia na osýpky. Ich zavlečenie na územie SR však vzhľadom na zvýšený pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti nemožno vylúčiť. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva situáciu neustále monitorujú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



"V prípade, že dôjde k výskytu osýpok v SR, bude ÚVZ SR bezodkladne prijímať všetky potrebné protiepidemické opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu tohto závažného infekčného ochorenia v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR," priblížila.



Pre možný import osýpok z okolitých krajín je podľa ÚVZ potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, a to najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých. Pri pozitívnych klinických príznakoch a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze by mali myslieť aj na dané ochorenie.



Situáciu v súvislosti s osýpkami monitoruje aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. "Zrušenie nefarmakologických protiepidemických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 môže viesť k nárastu výskytu prípadov osýpok v EÚ/EHP. Naďalej je preto potrebný aktívny dohľad nad osýpkami a opatrenia v oblasti verejného zdravia s dôrazom na vysokú mieru zaočkovanosti v európskych krajinách," informovala Račková.



Na Slovensku je situácia s očkovaním proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) stabilná. "Zaočkovanosť sa na celoslovenskej úrovni naďalej drží nad hranicou 95 percent, ktorá je potrebná na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam," dodala hovorkyňa.



Osýpky pre pokles v objeme očkovania a oslabenie dohľadu predstavujú bezprostrednú hrozbu pre ľudstvo, upozornili na to Svetová zdravotnícka organizácia a Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Od roku 2022 podľa nich narástli rozsiahle ohniská nákazy.