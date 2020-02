Slovensko vyhostilo vietnamského diplomata pre kauzu únosu podnikateľa

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovensko vyhostilo jedného z diplomatov vietnamského veľvyslanectva v Bratislave v súvislosti s kauzou únosu Vietnamca. Štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička odovzdal verbálnu nótu veľvyslancovi Minh Trong Duongovi v stredu. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



V nóte sa uvádza, že Slovensko vyhlasuje jedného z diplomatov vietnamského veľvyslanectva v Bratislave za personu non grata. Slovensko tak musí opustiť do 48 hodín. Ružička na stretnutí zároveň deklaroval záujem o ďalšie prehlbovanie vzájomných vzťahov, ktoré sa bude zakladať na serióznosti, vzájomnej výhodnosti a rešpektovaní noriem medzinárodného práva.



"SR k tomuto vážnemu kroku pristúpila v súvislosti s právoplatným rozhodnutím nemeckého odvolacieho súdu vo veci únosu vietnamského občana, pričom rezort diplomacie v zmienenom prípade avizoval razantné diplomatické konzekvencie vo chvíli, keď sa oficiálne potvrdia veľmi vážne podozrenia zo zneužitia pohostinnosti slovenskej strany," uviedli z tlačového odboru rezortu.



K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko preto vyšetrovalo možné porušenie medzinárodného práva Vietnamom, pričom sa zaoberalo aj možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.