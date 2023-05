Slovensko vysiela do Talianska na pomoc 25 hasičov a 13 kusov techniky

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovensko vysiela do Talianska na pomoc so záplavami 25 hasičov. K dispozícii majú 13 kusov hasičskej techniky s príslušenstvom, ktoré zabezpečuje ich sebestačnosť na 14 dní s možnosťou nepretržitého nasadenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Najdôležitejšou súčasťou ich vybavenia sú dve veľkokapacitné čerpadlá, ktoré umožňujú spolu odčerpať 6000 kubických metrov vody za hodinu," priblížila hovorkyňa. Skupinu hasičov vedie veliteľ modulu Dušan Timko, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.



Členovia modulu, ktorí sú rozmiestnení na viacerých hasičských staniciach v rámci Bratislavského, Trnavského i Trenčianskeho kraja, sa už počas čakania na reakciu z talianskej strany pripravovali na vyslanie. Po akceptácii ponuky na pomoc vyrážajú v nedeľu o 19.00 h do Talianska zo stanice Hálková v Bratislave. Šťastnú cestu im prišli popriať štátny tajomník MV SR Ľubomír Šablica a prezident HaZZ Pavol Mikulášek.



Taliansko sužujú záplavy a zosuvy pôdy. Vylialo sa viac ako 20 riek a eviduje sa takmer 300 zosuvov pôdy. Najzasiahnutejším regiónom je Emilia Romagna. Krajina aktivovala mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany (v sobotu 20. 5. o 23.47 h) a požiadala o štyri moduly vysokokapacitného odčerpávania, tzv. HCP (High Capacity Pumping) moduly. Slovenská republika v krátkom čase zareagovala (v nedeľu o 1.47 h) zverejnením ponuky jedného takéhoto modulu.



Rýchlu reakciu na žiadosť Talianska ocenila aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková. "Pomoc pre Taliansko, ktorá je v tejto chvíli už na ceste, je výsledkom úzkej a nepretržitej spolupráce rezortov diplomacie, vnútra a v neposlednom rade Hasičského a záchranného zboru SR," skonštatovala.