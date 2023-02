Slovensko vysiela do Turecka desať hasičov a päť horských záchranárov

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovensko vysiela do Turecka desať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zo Záchrannej brigády v Žiline a päť horských záchranárov spolu so špeciálne vycvičenými psami. Zložky rezortu vnútra budú v krajine pátrať, zachraňovať a pomáhať osobám, ktoré zasiahlo zemetrasenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Vyslané zložky majú rozsiahle skúsenosti s pátracou a záchranárskou činnosťou. Na kvalitatívne svetovej úrovni sú aj psy, špeciálne trénované napríklad aj na vyhľadávanie zavalených osôb v ruinách," povedal dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ako dodal, podobné krízové situácie, hoci sa dejú ďaleko od Slovenska, preverujú akcieschopnosť a koordináciu zložiek ministerstva vnútra, čo zvyšuje ich odbornosť a pripravenosť na prípadné zásahy aj na našom území.



Sekcia krízového riadenia MV SR bola kontaktovaná cez celoeurópsky medzinárodný komunikačný a informačný systém CECIS. Slovensko tiež vyslaním pomoci zareagovalo na požiadavku zo strany európskeho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie – ERCC (Emergency Response Coordination Centre). Prepravu záchranných zložiek do tureckého mesta Adana komplikuje mimoriadne silné sneženie v Turecku.



Vybudovanie vyslaných tímov z HaZZ a Horskej záchrannej služby podporila Európska únia prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci realizácie projektu MUSAR - pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí a projektu Horský špecializovaný záchranný modul.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo v noci na pondelok oblasť na juhovýchode Turecka blízko hraníc so Sýriou. Otrasy bolo cítiť od tureckej metropoly Ankara cez Cyprus až po pásmo Gazy a egyptskú Káhiru. Zahynulo najmenej 1700 ľudí a ďalšie tisíce utrpeli zranenia.