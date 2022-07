Slovensko vyslalo hasičov na pomoc pri požiari v Českom Švajčiarsku

PREČÍTAJTE SI AJ: V národnom parku České Švajčiarsko sa nedarí uhasiť požiar

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovensko vyslalo do Česka hasičov na pomoc pri hasení požiaru v národnom parku České Švajčiarsko. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že na miesto smerujú hasiči z modulu pozemného hasenia. Zároveň Česku prisľúbil pomoc aj prostredníctvom vyslania vrtuľníka Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR, keď to bude možné. Vrtuľník aktuálne zasahuje pri požiari na východe Slovenska.povedal Mikulec, ktorý je v kontakte s českým ministrom vnútra Vítom Rakušanom.Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti informoval, že do Česka smeruje šesť hasičov zaradených v module leteckého hasenia požiarov v prírodnom prostredí. Vyslaní boli do lokality Hřensko. Pomôcť majú podľa HaZZ aj piloti z Leteckého útvaru MV SR s vrtuľníkom Mi171 OM-BYH s bambi vakom.Pomôcť Česku je ochotné aj slovenské ministerstvo obrany. Podotklo však, že vojenské vrtuľníky v uplynulých dňoch zasahovali pri požiari v Slovinsku a tiež vo Veľkej Fatre a oblasti Košíc, preto musia prejsť povinnou technickou kontrolou.uviedli pre TASR z ministerstva obrany.Ministerstvo vnútra už skôr avizovalo, že je pripravené pomôcť akejkoľvek krajine vrátane Českej republiky, keď mu to umožní aktuálna situácia. Rezort pripomína, že požiare trápia aj Slovensko a hasiči spolu s dobrovoľníkmi a dostupnou technikou zasahujú v horiacich terénoch.Česko požiadalo Slovensko o hasiace vrtuľníky na pomoc pri hasení požiaru v národnom parku České Švajčiarsko, ktorý vznikol v nedeľu (24. 7.) a aktuálne ho hasí vyše 400 hasičov.