Slovensko vyslalo vrtuľník na pomoc pri požiari v Českom Švajčiarsku

Bratislava 27. júla (TASR) - Slovensko vyslalo do Česka vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR na pomoc pri hasení požiaru v Českom Švajčiarsku. Pre TASR to potvrdila Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s tým, že vrtuľník z dôvodu utorkového (26. 7.) nepriaznivého počasia vzlietol v stredu krátko pred 6.00 h.



Križanová zároveň informovala, že na miesto požiaru ešte v utorok večer dorazili slovenskí hasiči z modulu leteckého hasenia. Pomáhať s hasením by mali od stredajšieho rána.



Ochotu pomôcť Česku deklarovalo aj slovenské ministerstvo obrany. Podotklo však, že vojenské vrtuľníky v uplynulých dňoch zasahovali pri požiari v Slovinsku a tiež vo Veľkej Fatre a oblasti Košíc, preto musia prejsť povinnou technickou kontrolou.



"S českou stranou sme v intenzívnom kontakte, našou snahou bude vyhovieť v maximálnej možnej miere a čo najrýchlejšie," uviedli pre TASR z ministerstva obrany.



Ministerstvo vnútra už skôr avizovalo, že je pripravené pomôcť akejkoľvek krajine vrátane Českej republiky, keď mu to umožní aktuálna situácia.



Česko požiadalo Slovensko o hasiace vrtuľníky na pomoc pri hasení požiaru v národnom parku České Švajčiarsko, ktorý vznikol v nedeľu (24. 7.) a aktuálne ho hasí vyše 400 hasičov.