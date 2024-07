Slovensko vyšle na letnú olympiádu do Francúzska svojich policajtov

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovensko vysiela do Francúzska na Letné olympijské a paraolympijské hry 2024 v Paríži svojich policajtov. Reagovalo tak na požiadavku Francúzska o vyslanie dvadsiatich štyroch príslušníkov polície, ktorí budú zaradení do hliadkovej služby. Pomáhať budú pri zabezpečovaní verejného poriadku. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Ako ministerstvo ozrejmilo, Slovensko v stredu v ranných hodinách vyslalo do Francúzska prvých troch príslušníkov Policajného zboru služobnej kynológie. Ďalších 11 príslušníkov Policajného zboru hliadkovej služby odchádza do Francúzska letecky.



"Olympijské hry boli v histórii vždy obdobím pokoja a mieru, bohužiaľ dnes bezpečnostná situácia vo svete nie je pokojná ani mierová a preto vaša misia bude nesmierne dôležitá. Chcem vám popriať veľa šťastia a bezpečia na vašej bezpečnostnej misii. Verím, že sa vám podarí reprezentovať Slovensko minimálne tak dobre, ako nás budú reprezentovať naši olympionici. Touto cestou vám chcem vopred poďakovať za vašu prácu a verím, že bude všetko zabezpečené tak, aby bezpečnosť, bola garantovaná pre všetkých, športovcov, organizátorov a pre každého jedného fanúšika," povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).