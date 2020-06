Predseda štatistického úradu: Prvýkrát sčitujeme domov elektronicky

Bratislava 4. júna (TASR) - Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc začali v júni zaznamenávať údaje približne o dvoch miliónoch bytov a domov na Slovensku. Sčítavanie sa po prvý raz realizuje elektronicky. Ide o prvú fázu projektu Štatistického úradu (ŠÚ) SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021). Skončiť by sa mala do 12. februára 2021, nadviaže na ňu sčítanie obyvateľov. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie ŠÚ SR.



„Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov a bytov realizuje plne elektronicky a súčasne bez záťaže obyvateľov. A rovnako prvýkrát sa maximálne využijú už existujúce databázy informácií,“ priblížil predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.



Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je podľa ŠÚ SR získať "vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov". Výsledkom majú byť napríklad údaje o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.



ŠÚ SR pri sčítaní domov a bytov 2021 spolupracuje takmer s 3000 samosprávami na Slovensku. Každá obec, mesto či mestská časť Bratislavy alebo Košíc prostredníctvom poverených osôb skontroluje existujúce údaje o domoch a bytoch na svojom území a doplní nové či chýbajúce skutočnosti z vlastných zdrojov, prípadne z údajov správcovských spoločností. Dáta sa vyplnením formulára uložia do komplexného elektronického systému sčítania obyvateľov, domov a bytov.



Po spracovaní majú údaje získané zo sčítania domov a bytov slúžiť ako podklad na územné plánovanie obcí, napríklad na prijímanie riešení v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Regióny by mali vďaka sčítaniu získať aj podrobný prehľad o prírastku nových bytov, podiele neobývaných domov či obnove bytového fondu.