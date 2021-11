Slovensko zastavilo lety zo siedmych afrických štátov

Bratislava 27. novembra (TASR) - Vzhľadom na nový variant koronavírusu Slovensko od dnešnej polnoci zastavilo prijímanie civilných letov zo siedmich štátov Afriky. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.Ide o Botswanu, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe. Rovnako platí zákaz aj pre lety zo Slovenska do týchto krajín. Toto opatrenie predbežne platí do 13. decembra.informovalo ministerstvo. Zákaz sa netýka leteckej nákladnej prepravy, letov na humanitárne účely či technického medzipristátia na neobchodné účely. Európska komisia (EK) v piatok (26.11.) požiadala členské štáty Európskej únie, aby zatiahli "ručnú brzdu" v dôsledku objavenia sa nového variantu koronavírusu. Šéfka EK Ursula von der Leyenová v piatok popoludní informovala o tom, že Brusel správy o novom variante B.1.1529 berie veľmi vážne. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho označila za "variant vyvolávajúci znepokojenie" a premenovala na omikron.