Slovensko zatiaľ nekúpi vakcínu Sputnik, návrh vetovala strana Za ľudí

Bratislava 18. februára (TASR) - Slovensko nezaobstará vakcínu Sputnik V. Vládny kabinet vo štvrtok neschválil uznesenie o jej nákupe. Vetovala ho strana Za ľudí. Použitie Sputnika V sa podľa navrhovaného uznesenia malo povoliť po kladnom posúdení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou (EMA).



"Veľmi ma mrzí, že koaličný partner dnes vytiahol najsilnejšiu zbraň a v podstate povedal, že na Slovensku sa o Sputniku vôbec ani baviť nebudeme," uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že práve spomínané uznesenie malo umožniť ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) zaobstarať vakcíny od Ruskej federácie. "Mali sme predbežný prísľub dodania týchto vakcín už na koniec februára v dávke pre 80.000 ľudí," uviedol Krajčí. Premiér ďalej povedal, že ľudia na Slovensku čakajú, kým sa dostanú na rad s očkovaním, a veľké množstvo by sa chcelo dať zaočkovať len vakcínou Sputnik V.



Krajčí s Matovičom pripomenuli, že uznesenie bolo napísané ústretovo, snažili sa o kompromis. Sputnik V by sa podľa návrhu mohol na Slovensku použiť len po kladnom posúdení ŠÚKL alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou. Strana Za ľudí podľa neho zablokovala nákup vakcíny Sputnik V na Slovensku. Minister pripomenul, že očkovanie vakcínou Sputnik V by bolo dobrovoľné a realizovalo by sa vo vyhradených vakcinačných centrách.



Uznesenie, ktoré pripravil Krajčí, odôvodňovalo nákup vakcíny Sputnik V odporúčaním Pandemickej komisie vlády SR a ďalších odborníkov, zhoršujúcou sa epidemickou situáciou na Slovensku, ako aj nestabilnými a meškajúcimi dodávkami vakcín registrovaných Európskou liekovou agentúrou a obstarávaných Európskou komisiou.