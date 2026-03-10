< sekcia Slovensko
Slovensko zrealizovalo 15. repatriačný let z Blízkeho východu
Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pripomenul, že doteraz sa z Blízkeho východu podarilo prepraviť viac ako 600 ľudí.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. marca (TASR) - Vládny špeciál dopravil v pondelok (9. 3.) z ománskeho Maskatu do Bratislavy 79 osôb, z toho 70 občanov Slovenskej republiky. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Podľa slov rezortu ide o 15. repatriačný let z Blízkeho východu a nateraz poslednú evakuáciu Slovákov z Ománu.
„Slovenská republika plánuje v evakuačných operáciách pokračovať aj v najbližších dňoch. V poradí 16. a 17. repatriačný let majú byť po prvý raz realizované z Dubaja, keďže práve v Spojených arabských emirátoch je v súčasnosti zaregistrovaný najvyšší počet slovenských občanov čakajúcich na návrat domov,“ uviedlo MZVEZ.
Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pripomenul, že doteraz sa z Blízkeho východu podarilo prepraviť viac ako 600 ľudí. „Je to výsledok koordinovaného úsilia a profesionálnej práce našich diplomatov, konzulárnych pracovníkov, zamestnancov ministerstiev obrany a vnútra, ako aj partnerov v regióne,“ uviedol. Na palube pondelkového repatriačného letu z Ománu sa na Slovensko vrátil tiež šesťčlenný konzulárno-krízový tím rezortov diplomacie a obrany, ktorý v uplynulých dňoch pôsobil priamo na letisku v Maskate.
MZVEZ konštatovalo, že od začiatku evakuačných operácií Slovenská republika zrealizovala spolu už 15 letov, ktorými prepravila do bezpečia 641 osôb, z toho 491 občanov Slovenska, ako aj 150 občanov ďalších 30 národností.
Ministerstvo opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne tiež upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let.
„Slovenská republika plánuje v evakuačných operáciách pokračovať aj v najbližších dňoch. V poradí 16. a 17. repatriačný let majú byť po prvý raz realizované z Dubaja, keďže práve v Spojených arabských emirátoch je v súčasnosti zaregistrovaný najvyšší počet slovenských občanov čakajúcich na návrat domov,“ uviedlo MZVEZ.
Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pripomenul, že doteraz sa z Blízkeho východu podarilo prepraviť viac ako 600 ľudí. „Je to výsledok koordinovaného úsilia a profesionálnej práce našich diplomatov, konzulárnych pracovníkov, zamestnancov ministerstiev obrany a vnútra, ako aj partnerov v regióne,“ uviedol. Na palube pondelkového repatriačného letu z Ománu sa na Slovensko vrátil tiež šesťčlenný konzulárno-krízový tím rezortov diplomacie a obrany, ktorý v uplynulých dňoch pôsobil priamo na letisku v Maskate.
MZVEZ konštatovalo, že od začiatku evakuačných operácií Slovenská republika zrealizovala spolu už 15 letov, ktorými prepravila do bezpečia 641 osôb, z toho 491 občanov Slovenska, ako aj 150 občanov ďalších 30 národností.
Ministerstvo opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne tiež upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let.