Slovensko.Digital: Nový formulár na očkovanie určite prináša zlepšenie

Bratislava 17. marca (TASR) - Nový registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 určite prináša zlepšenie, komentoval jeho spustenie Ján Suchala z občianskeho združenia Slovensko.Digital. Hlavným je to, že už nejde o preteky o voľný termín.



"Dôležité je, že aktuálny systém sa oddelil od pôvodného riešenia, ktoré niekoľkokrát nezvládlo nápor po otvorení nových termínov na očkovanie," skonštatoval. Ocenil, že systém prešiel aspoň minimálnym používateľským testovaním, či už ľuďmi zo Slovensko.Digital, IT komunitou, ale aj špecializovanými štátnymi orgánmi, a že bol pri jeho tvorbe použitý jednotný dizajn manuál.



Vývoj tejto služby združenie nepovažuje za uzavretý. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) by sa v ďalšom kroku podľa Suchalu mohlo zamerať napríklad na tzv. backoffice služby, teda služby na strane NCZI a ministerstva zdravotníctva po prihlásení sa občana do čakárne. Dodáva, že online registrácia je stále len podporný nástroj na zabezpečenie očkovania.



NCZI v stredu spustilo prihlasovanie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom tzv. čakárne. Jej cieľom je zabrániť predbiehaniu sa záujemcov a boju o očkovacie termíny.