Slovensko.Digital: O hlasovací preukaz možno požiadať aj cez aplikáciu

Bratislava 13. februára (TASR) - O hlasovací preukaz na blížiace sa prezidentské voľby možno požiadať aj prostredníctvom aplikácie Voľby.Digital, ktorú pripravila komunita okolo Slovensko.Digital. TASR o tom informovali z občianskeho združenia.



"Celý proces vytvorenia žiadosti o hlasovací preukaz je veľmi jednoduchý, intuitívny a zaberie len pár minút. Žiadateľ dostane vygenerovanú žiadosť, ktorú treba doručiť na úrad, ktorý prislúcha jeho trvalému bydlisku. Aj s týmto krokom však pomôže aplikácia Voľby.Digital," vysvetlila projektová manažérka Slovensko.Digital Hana Valiová.



Aplikácia vznikla vďaka výraznej pomoci dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili na procese plánovania, programovania, textových úprav, či testovania aplikácie.



Hlasovací preukaz je určený pre voličov, ktorí v deň prezidentských volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého bydliska. S preukazom môžu voliť kdekoľvek na Slovensku. Požiadať oň sa dá osobne, listom aj cez e-mail. Volič môže naraz požiadať o hlasovacie preukazy na obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.



O hlasovací preukaz môžu voliči žiadať písomne a cez e-mail najneskôr do 4. marca na prvé kolo volieb a do 14. marca na druhé kolo volieb. Osobne možno vyzdvihnúť preukaz v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.