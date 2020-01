Slovensko.Digital vyzýva k zníženiu napätia na FIIT STU

Bratislava 31. januára (TASR) - Občianske združenie Slovensko.Digital v otvorenom liste vyzýva vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, celej univerzity a Akademický senát (AS) STU na urýchlené riešenie situácie, zabezpečenie regulárnych volieb do akademického senátu fakulty v zmysle zverejnených dohôd a zníženie napätia. TASR o tom informoval Matúš Kollár zo Slovensko.Digital.



"Máme za to, že v situácii, keď ako krajina bojujeme o každého talentovaného študenta a študentku a ekonomika trpí enormným nedostatkom kvalitných odborníkov v IT sektore, nemôžeme dopustiť, aby osobné ambície jednotlivcov poškodzovali reputáciu a budúcnosť jednej z najlepších fakúlt na Slovensku," uviedli.



Okamžitú rezignáciu dekana FIIT STU žiada 31 zamestnancov fakulty v štrajkovej pohotovosti. V prípade nenaplnenia ich požiadavky sú pripravení vstúpiť 17. februára do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. Časť študentov ich podporila. STU Vedenie fakulty prekvapilo pokračovanie štrajkovej pohotovosti zamestnancov FIIT.



Vyriešenie situácie na fakulte žiadajú aj zástupcovia spoločností, ktoré aktívne rozvíjajú spoločné vedecko-výskumné aktivity s FIIT STU. V otvorenom liste, ktorý adresovali Akademickému senátu (AS) STU a vedeniu FIIT STU, zároveň uviedli, že sú kedykoľvek pripravení poskytnúť súčinnosť pri riešení situácie na fakulte, avšak za jasného dodržiavania demokratických princípov, otvoreného dialógu a transparentnosti.