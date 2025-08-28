Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenskou veľvyslankyňou v Severnom Macedónsku je Iveta Hricová

Na snímke minister zahraničných vecí a európskychzáležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) a nová slovenská veľvyslankyňa v Severnom Macedónsku Iveta Hricová pózujú v Bratislave. Foto: TASR - MZVEZ

Hricová v minulosti na ministerstve zastávala dvakrát pozíciu generálnej riaditeľky sekcie európskych záležitostí.

Bratislava 28. augusta (TASR) - Do funkcie novej veľvyslankyne SR v Severnom Macedónsku nastúpila Iveta Hricová. Pôsobila ako veľvyslankyňa v Grécku a na zastupiteľských úradoch SR v Spojených štátoch amerických a Spojenom kráľovstve, ako aj pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti odovzdania poverovacej listiny Hricovej potvrdil, že Slovensko podporuje Severné Macedónsko na jeho ceste do Európskej únie. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Slovenská republika patrí k tým členom Európskej únie (EÚ) ktorí podporujú eurointegračné snahy Severného Macedónska reálnymi krokmi. Podpora reforiem a prístupového procesu z našej strany je trvalou súčasťou nielen expertných rokovaní so Severným Macedónskom, ale tiež politického dialógu na vysokej úrovni, ktorý chceme ďalej posilňovať,“ vyhlásil Blanár.

Hricová v minulosti na ministerstve zastávala dvakrát pozíciu generálnej riaditeľky sekcie európskych záležitostí. Poznamenala, že Slovensko sa pred niekoľkými rokmi v Severnom Macedónsku pričinilo o naštartovanie celospoločenskej diskusie o vstupe do Únie. „Zastupiteľský úrad SR v Skopje vytvoril Národný konvent o EÚ, čo je formát, ktorý sa pravidelne realizoval aj na Slovensku. V uplynulom období SR zároveň poskytla finančnú podporu severomacedónskemu Národnému konventu o EÚ prostredníctvom našej národnej agentúry na podporu rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid,“ dodala.

MZVEZ objasnilo, že medzi hlavné činnosti veľvyslancov patrí presadzovanie slovenských ekonomických záujmov, čo podľa rezortu ostáva prioritou rovnako v Severnom Macedónsku. „Vzájomný obchodný obrat Slovenska a Severného Macedónska sa počas uplynulých šiestich rokov zdvojnásobil na sumu viac ako štvrť miliardy eur ročne. Potenciál ďalej rozvíjame hľadaním nových možností pre slovenský export či investície,“ podotkla Hricová.
