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Slovenskú lekárnickú komoru naďalej povedie O. Sukeľ
Stabilita vedenia a zapojenie nových osobností predstavujú podľa SLeK dôležitú kombináciu pre ďalší rozvoj komory.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenskú lekárnickú komoru (SLeK) povedie naďalej Ondrej Sukeľ s doterajšími viceprezidentmi Miroslavou Snopkovou a Norbertom Chanom. Obmenila sa polovica delegátov snemu a Rady SLeK. Ako TASR informovali, SLeK chce túto kombináciu skúseností a energie využiť na rozvoj farmaceutickej starostlivosti a prirodzené uplatnenie odbornosti farmaceutov v prospech pacientov.
Priemerný vek delegátov je 40 rokov. „Štyridsiatnici už majú dosť skúseností, aby nové výzvy posudzovali s rozvahou, a stále dosť energie, aby hľadali cestu aj tam, kde iní vidia prekážky. Práve takéto spojenie rozvahy a odhodlania dnes potrebuje komora aj slovenské zdravotníctvo,“ uviedol opätovne zvolený prezident SLeK.
Nové vedenie chce nadviazať na rozpracované projekty a pokračovať v lepšom využití odbornosti farmaceutov pri výdaji, príprave a dostupnosti liekov, včasnom zachytávaní zdravotných rizík, kontrole farmakoterapie a podpore správneho prístupu pacientov k liečbe. Komora dlhodobo prezentuje príklady dlhodobej udržateľnosti kvality a dostupnosti lekárenskej starostlivosti. Takéto smerovanie má jasnú európsku aj svetovú oporu. „Keď v zdravotnej politike hovoríme o efektivite personálnych kapacít, bolo by užitočné všimnúť si tie, okolo ktorých denne chodíme. Výborná dostupnosť siete lekární znamená výbornú dostupnosť vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov. Otázkou zostáva, či je dostupná aj politická vôľa využiť ju,“ zdôraznila pokračujúca viceprezidentka SLeK Snopková, ktorá je súčasne prodekankou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.
SLeK tvrdí, že kvalita zdravotnej starostlivosti sa musí prejaviť v konkrétnej skúsenosti pacienta, či sa dostane k potrebnému lieku, či rozumie svojej liečbe, či niekto zachytí rizikovú kombináciu, alebo nevhodný liek a či dostane odbornú pomoc včas. Práve tieto výsledky majú byť meradlom zmien.
Stabilita vedenia a zapojenie nových osobností predstavujú podľa SLeK dôležitú kombináciu pre ďalší rozvoj komory. Zároveň komora začína nové funkčné obdobie s posolstvom stavať na skúsenostiach, vytvárať priestor novým osobnostiam a spoločne posúvať lekárnickú profesiu vpred.
Priemerný vek delegátov je 40 rokov. „Štyridsiatnici už majú dosť skúseností, aby nové výzvy posudzovali s rozvahou, a stále dosť energie, aby hľadali cestu aj tam, kde iní vidia prekážky. Práve takéto spojenie rozvahy a odhodlania dnes potrebuje komora aj slovenské zdravotníctvo,“ uviedol opätovne zvolený prezident SLeK.
Nové vedenie chce nadviazať na rozpracované projekty a pokračovať v lepšom využití odbornosti farmaceutov pri výdaji, príprave a dostupnosti liekov, včasnom zachytávaní zdravotných rizík, kontrole farmakoterapie a podpore správneho prístupu pacientov k liečbe. Komora dlhodobo prezentuje príklady dlhodobej udržateľnosti kvality a dostupnosti lekárenskej starostlivosti. Takéto smerovanie má jasnú európsku aj svetovú oporu. „Keď v zdravotnej politike hovoríme o efektivite personálnych kapacít, bolo by užitočné všimnúť si tie, okolo ktorých denne chodíme. Výborná dostupnosť siete lekární znamená výbornú dostupnosť vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov. Otázkou zostáva, či je dostupná aj politická vôľa využiť ju,“ zdôraznila pokračujúca viceprezidentka SLeK Snopková, ktorá je súčasne prodekankou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.
SLeK tvrdí, že kvalita zdravotnej starostlivosti sa musí prejaviť v konkrétnej skúsenosti pacienta, či sa dostane k potrebnému lieku, či rozumie svojej liečbe, či niekto zachytí rizikovú kombináciu, alebo nevhodný liek a či dostane odbornú pomoc včas. Práve tieto výsledky majú byť meradlom zmien.
Stabilita vedenia a zapojenie nových osobností predstavujú podľa SLeK dôležitú kombináciu pre ďalší rozvoj komory. Zároveň komora začína nové funkčné obdobie s posolstvom stavať na skúsenostiach, vytvárať priestor novým osobnostiam a spoločne posúvať lekárnickú profesiu vpred.