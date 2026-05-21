Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Slovenskú občianku z propalestínskej flotily deportovali do Turecka

Aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla používajú smartfóny po prílete na letisko v Istanbule vo štvrtok 21. mája 2026. Tri lietadlá s aktivistami z propalestínskej iniciatívy Global Sumud, ktorých Izrael zadržal začiatkom tohto týždňa v medzinárodných vodách, prileteli vo štvrtok do Istanbulu. Flotila vyplávala minulý týždeň z tureckého prístavu Marmaris smerom k Pásmu Gazy s humanitárnou pomocou. Podľa organizátorov izraelské sily v uplynulých dňoch zadržali 50 plavidiel konvoja so 428 osobami na palube. Izrael a Spojené štáty tvrdia, že flotilu organizuje subjekt napojený na militantné palestínske hnutie Hamas. Organizátori tieto obvinenia odmietajú. Okolo pásma Gazy prebieha blokáda zo strany Izraela a Egyptu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bratislava/Tel Aviv/Istanbul 21. mája (TASR) - Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Sumud Flotilla plavila do Pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to vo štvrtok uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„MZVEZ SR môže na základe informácie z izraelskej strany potvrdiť, že zadržané osoby z flotily Global Sumud, vrátane občianky SR, boli deportované z Izraela do Turecka,“ uviedol rezort.

Situáciu aktívne sleduje Generálny konzulát SR v Istanbule, ktorého zamestnanci budú v čase deportácie na letisku a pripravení poskytnúť slovenskej občianke potrebnú konzulárnu pomoc a asistenciu.

Iniciatíva Global Sumud Flotilla v pondelok na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do Pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke bola medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Raimanová.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok v príspevku na sociálnej sieti X napísalo, že deportovalo všetkých zahraničných aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla.
