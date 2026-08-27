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Posádku hasičského vrtuľníka SR v Srbsku navštívil veľvyslanec M.Pavúk
Podľa HaZZ sa slovenskí hasiči nasadení v Srbsku pravidelne zapájajú do hasiacich operácií podľa aktuálnej situácie a potrieb zasahujúcich jednotiek.
Autor TASR
Bratislava/Belehrad 27. augusta (TASR) - Posádku slovenského hasičského vrtuľníka na letisku v Belehrade navštívil veľvyslanec SR v Srbsku Michal Pavúk spolu so zástupcom veliteľa srbskej vrtuľníkovej jednotky Daliborom Markovičom. Slovenskí hasiči sú v Srbsku nasadení v rámci pomoci pri rozsiahlych požiaroch. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom vo štvrtok informoval na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.
Podľa HaZZ sa slovenskí hasiči nasadení v Srbsku pravidelne zapájajú do hasiacich operácií podľa aktuálnej situácie a potrieb zasahujúcich jednotiek.
„Slovensko na výzvu Srbska zareagovalo bezprostredne a spolu s ďalšími európskymi krajinami sa podieľa na spoločnom úsilí o zvládnutie rozsiahlych požiarov,“ uviedol HaZZ.
Spolupráca SR, Českej republiky, Rumunska, Nemecka a Srbska je podľa zboru príkladom solidarity a vzájomnej pomoci medzi európskymi krajinami.
Slovenský modul leteckého hasenia v sobotu (22. 8.) úspešne dorazil do Srbska a bezprostredne po prílete sa zapojil do boja s rozsiahlym lesným požiarom v prírodnej rezervácii Deliblatska peščara (Deliblatská púšť) východne od Belehradu.
Podľa HaZZ sa slovenskí hasiči nasadení v Srbsku pravidelne zapájajú do hasiacich operácií podľa aktuálnej situácie a potrieb zasahujúcich jednotiek.
„Slovensko na výzvu Srbska zareagovalo bezprostredne a spolu s ďalšími európskymi krajinami sa podieľa na spoločnom úsilí o zvládnutie rozsiahlych požiarov,“ uviedol HaZZ.
Spolupráca SR, Českej republiky, Rumunska, Nemecka a Srbska je podľa zboru príkladom solidarity a vzájomnej pomoci medzi európskymi krajinami.
Slovenský modul leteckého hasenia v sobotu (22. 8.) úspešne dorazil do Srbska a bezprostredne po prílete sa zapojil do boja s rozsiahlym lesným požiarom v prírodnej rezervácii Deliblatska peščara (Deliblatská púšť) východne od Belehradu.