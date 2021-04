Slovenskú rozprávkovú knihu Mimi & Líza ocenili na Taiwane

Bratislava 21. apríla (TASR) - Rozprávkovú knihu Mimi & Líza ocenili na Taiwane. V sobotu 17. apríla sa v jeho hlavnom meste uskutočnil slávnostný ceremoniál odovzdávania prestížnych literárnych cien za detskú tvorbu Najkrajšia detská kniha roka 2020. Ocenenie získala aj slovenská rozprávková knižka, o ktorej preklad do čínštiny sa postarala Chen Liang Podstavek a vydalo ju vydavateľstvo SACCA Publishing Company. TASR o tom informovala PR manažérka Mária Hejtmánková Lampertová.



Na Taiwane vychádza ročne približne 4000 titulov pre deti a mládež. Každý rok je vyhlásený výročný zoznam najlepších kníh pre deti, ktorý zostavia literárni pracovníci a kritici. Tento rok v ňom bolo 107 diel v rôznych kategóriách. "Ide o veľmi významné ocenenie, vďaka ktorému všetky štátne a mestské knižnice, ako aj školy, zakúpia víťazné diela do svojej kolekcie," uviedla prekladateľka Chen Liang Podstavek.



Autorkami animovaných rozprávok Mimi & Líza, ktoré vznikli v koprodukcii štúdia Fool Mood a RTVS, sú Katarína Moláková a Katarína Kerekesová. Literárne ich spracovala Alexandra Salmela. Ilustrácie do knihy, ktorú na Slovensku vydal Slovart, vytvorili Boris Šima, Ivana Šebestová a Katarína Kerekesová. "Od začiatku som mala predstavu, aby sme na základe scenárov napísaných mnou a Katarínou Molákovou vytvorili aj krásnu obrázkovú knihu pre deti," priznáva scenáristka, režisérka a producentka Katarína Kerekesová a dodáva: "Zároveň som si však uvedomovala, že by to chcelo iný, čerstvý pohľad na vec. A tak som oslovila Alexandru Salmela, aby nám pomohla s literárnym spracovaním seriálových epizód. Veľmi sa teším z výsledku. Dnes je tá radosť o to väčšia, že kniha má úspech nielen u nás, ale aj na Taiwane."



Knižku Mimi & Líza si môžu prečítať deti aj v Českej republike a Maďarsku. Animované rozprávky premietali v kinách vo Francúzsku, v Čechách a Belgicku, ale i v televíziách či VOD platformách v Brazílii, Číne, Kanade, Hongkongu, Taliansku, Slovinsku a Fínsku.