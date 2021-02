Slovenský Červený kríž spúšťa 26. ročník Valentínskej kvapky krvi

Bratislava 10. februára (TASR) – Slovenský Červený kríž (SČK) spúšťa už 26. ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Cieľom je osloviť nielen pravidelných darcov, ale aj prvodarcov a zabezpečiť tak dostatok krvi aj napriek pandémii nového koronavírusu. TASR o tom informovala za SČK Silvia Kostelná.



"Ani počas pandémie nezabúdajme na tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Ak ste zdraví a súčasná situácia vám to umožňuje, prekonajte obavy a choďte darovať krv. Overte si však, ako je to vo vašom meste – v rámci protiepidemiologických opatrení je možné, že sa na odber krvi budete musieť objednať. Nenechajte sa však odradiť, pomôžete tak iným," povedala generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.



Mobilné odbery sú momentálne zrušené, darcovia krvi však naďalej môžu darovať krv na pracoviskách Národnej transfúznej služby (NTS) SR a na hematologicko-transfúziologických oddeleniach v nemocniciach na Slovensku.



Na odber krvi na pracoviskách NTS SR je potrebné telefonicky sa objednať na presný dátum a hodinu, čím sa predchádza zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste. Darca musí mať ochranné rúško alebo jeho náhradu, pri vstupe na odberové miesto si vydezinfikuje ruky a bude mu odmeraná teplota.



Pred bežným postupom darovania krvi každý darca najprv vyplní tzv. checklist – vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika ochorenia COVID-19.



Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú novým koronavírusom, môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a negatívnom výsledku testovania na koronavírus. Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po očkovaní.



V prípade, že sa u darcu objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37 stupňov počas 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to treba oznámiť pracovisku, kde krv daroval.



Bezpríspevkové darcovstvo – Valentínska kvapka krvi sa začína v pondelok 15. februára a potrvá do 19. marca. Heslo tohtoročnej kampane znie "Je to v našich rukách".