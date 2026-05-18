Vo Vojvodine sa opäť konal slovenský detský festival ľudových piesní
Festival spoločne zorganizovali Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Pivnici a tamojšia Základná škola 15. októbra
Autor TASR
Pivnica 18. mája (TASR) – V obci Pivnica pri Novom Sade sa v nedeľu konal v poradí piaty ročník Detského festivalu ľudových piesní. Podujatie realizované v priestoroch miestneho Domu kultúry opäť potvrdilo svoju dôležitosť pri zachovávaní slovenských tradícií a folklóru medzi najmladšou generáciou vo Vojvodine, informuje spravodajca TASR.
Festival spoločne zorganizovali Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Pivnici a tamojšia Základná škola 15. októbra. Tento ročník sa niesol v znamení bohatej účasti mladých talentov. Na pódiu sa predstavilo zo 50 mladých spevákov, ktorí spievali buď sólo, alebo v duetách či triách.
Predsedníčka MOMS Pivnica Tatiana Naďová vyjadrila po skončení podujatia spokojnosť s priebehom aj atmosférou festivalu. „To bolo naším cieľom – aby sa toto podujatie stalo tradičným a pretrvalo dlhé roky. Týmto spôsobom si u nás vychovávame mladé spevácke talenty. Keďže v našej dedine prebieha aj takzvaný veľký festival Stretnutie v pivnickom poli, touto cestou pripravujeme mladých spevákov práve naň. Chceme, aby o niekoľko rokov úspešne vystupovali a reprezentovali Pivnicu,“ uviedla Naďová pre TASR.
Dodala, že hlavným princípom je neodmietnuť ani jedno dieťa a teší ich, že účasť z roka na rok stúpa. „Rozmýšľali sme aj nad možnosťou, že by podujatie trvalo dva dni, avšak finančne to zatiaľ nedokážeme zvládnuť. Musím poznamenať, že tento rok festival nebol podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Celé podujatie preto vlastnými silami zorganizovali Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici a Základná škola 15. októbra,“ uzavrela Naďová.
Festival je nesúťažný a spevácku časť programu už tradične hudobne sprevádzal Orchestrík Základnej školy Jána Kollára z neďalekej Selenče. Teleso pracovalo pod taktovkou dirigenta a pedagóga Juraja Súdiho, ktorý s orchestrom pripravil paletu aranžmánov ľudových piesní.
„Páči sa mi, že je zapojený veľký počet detí, aj keď sme museli obmedziť počet piesní. V Pivnici je totiž nemožné podujatie rozložiť na dva dni. Na rozdiel od Selenče, kde vystupujú sólisti, tu v Pivnici spievajú duetá, triá a kvartetá. Je to síce riešenie z núdze, ale radšej tak, než podujatie vôbec nerealizovať... Ide o to, že ak deťom vytvoríme priestor na to, aby sa prejavili ako Slováci – ako deti, ktoré vedia po slovensky spievať a myslia po slovensky – fakticky tým máme zaistenú našu budúcnosť... Od roku 1992 pracujem na Základnej škole Jána Kollára v Selenči a pochopil som, že našou prvoradou úlohou je zachovať slovenskosť. A mne sa slovenskosť najľahšie zachováva práve tým, že učím deti hrať a spievať slovenské ľudové piesne,“ zhodnotil Súdi.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
