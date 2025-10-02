< sekcia Slovensko
Slovenský diplomat M. Peško sa stane vedúcim misie OBSE v Srbsku
Som veľmi rád, že náš diplomat uspel a bude pôsobiť v tejto prestížnej pozícii, uviedol Blanár.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenský diplomat Marcel Peško sa stane vedúcim misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Srbsku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) to vníma ako ďalší z príspevkov, ako slovenská diplomacia aktívne pôsobí aj na multilaterálnej úrovni v organizáciách, kde je SR rešpektovaným členom. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
„Ako MZVEZ SR sme minulý rok podporili jeho kandidatúru, som preto veľmi rád, že náš diplomat uspel a bude pôsobiť v tejto prestížnej pozícii,“ uviedol Blanár, ktorý Peška vo štvrtok prijal na pôde rezortu a zaželal mu veľa úspechov.
„Ako MZVEZ SR sme minulý rok podporili jeho kandidatúru, som preto veľmi rád, že náš diplomat uspel a bude pôsobiť v tejto prestížnej pozícii,“ uviedol Blanár, ktorý Peška vo štvrtok prijal na pôde rezortu a zaželal mu veľa úspechov.