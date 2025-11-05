< sekcia Slovensko
Slovenský diplomat Peško sa ujal funkcie vedúceho misie OBSE v Srbsku
Autor TASR
Belehrad 5. novembra (TASR) - Slovenský kariérny diplomat Marcel Peško sa k 1. novembru ujal funkcie vedúceho misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Srbsku. Misia to oznámila v stredu, píše TASR podľa správy agentúry Tanjug a tlačovej správy OBSE.
„Teším sa na spoluprácu so srbskou vládou a všetkými miestnymi zainteresovanými stranami pri plnení mandátu misie OBSE,“ uviedol Peško. „Misia je aj naďalej odhodlaná podporovať Srbsko a jeho obyvateľstvo a poskytovať expertízu pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, ochrane ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám, pokračovaní v reforme vymáhania práva a podpore rozvoja médií,“ dodal.
OBSE vo svojej tlačovej správe uvádza, že Peško so sebou prináša rozsiahle skúsenosti v rámci organizácie i medzinárodnej diplomacie. Pôsobil ako riaditeľ Centra pre prevenciu konfliktov OBSE, kde sa zameriaval na posilnenie jej činností pri prevencii konfliktov, krízovom riadení a povojnovej obnove. Predtým pracoval aj ako osobitný predstaviteľ predsedu OBSE pre Ukrajinu.
Peško bol v minulosti veľvyslancom s osobitným poslaním pre problematiku boja s hybridnými hrozbami. Predtým pôsobil ako stály predstaviteľ SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, bol vedúcim veľvyslanectva v Dubline a viedol tím, ktorý pripravoval členstvo Slovenska v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2006 – 2007.
