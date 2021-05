Slovenský diplomat získal v službách EÚ Čestný rad Moldavska

Brusel 10. mája (TASR) - Ocenenie slovenského diplomata a vedúceho Delegácie EÚ v Moldavsku Petra Michalku Čestným radom Moldavskej republiky je vysokým uznaním jeho kvalít a zároveň vysokého kreditu slovenskej diplomacie. Uviedol to v Bruseli minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok.



Peter Michalko, ktorý zastupuje záujmy EÚ v Moldavsku od roku 2017, bol v nedeľu (9. 5.) vyznamenaný moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou.



"Som veľmi poctený, že dnes, na Deň Európy, som dostal od prezidentky Moldavskej republiky Maie Sanduovej čestný rad. Je to vysoké ocenenie kvality vzťahov medzi EÚ a Moldavskou republikou! Poďakoval som sa prezidentke za silnú podporu spolupráce medzi EÚ a Moldavskom v prospech obyvateľov Moldavskej republiky," uviedol slovenský diplomat v službách EÚ na svojom účte na Facebooku.



Prezidentka vo svojom oficiálnom vyhlásení uviedla, že Michalko je "dobrým priateľom Moldavska", a spresnila, že ocenenie vníma ako "znak vďačnosti za jeho neustálu podporu poskytovanú občanom Moldavskej republiky", za úsilie venované presadzovaniu zásad právneho štátu a podporu reforiem a rozvojových projektov, ktoré majú zlepšiť životnú úroveň ľudí a zaistiť život v demokracii a prosperite.



Podľa Korčoka aj toto ocenenie dokazuje, že Slovensko je "liahňou" schopných diplomatov, ktorí sa vedia presadiť aj v medzinárodnej súťaži. "Treba si uvedomiť, že sme na 500-miliónovom trhu Európskej únie, kde súťažíme tak trochu aj medzi sebou," opísal Korčok zákulisie európskej diplomacie. "Pre mňa je veľkým zadosťučinením a radosťou, že sa nám darí aj takto individuálne reprezentovať Slovensko a že naši diplomati robia dobré meno nielen v službách Slovenskej republiky, ale aj v službách Európskej únie," povedal Korčok.



Michalko by mal podľa nemenovaných zdrojov z prostredia EÚ aj po ukončení svojho mandátu v Kišiňove zostať v službách európskej diplomacie a zastupovať záujmy Únie v ďalšej postsovietskej krajine.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)