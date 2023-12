Slovenský dom v Bruseli ukončil tohtoročné akcie dielom Helen Tóth

Brusel 4. decembra (TASR) - Posledné tohtoročné podujatie pod značkou Slovenský dom v Bruseli bola prezentácia diela La Push slovenskej výtvarníčky Helen Tóth. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu street galérie 40 x 60 BRUSSELS, ktorý v priebehu celého roka vo svojich priestoroch hostil Generálny konzulát Slovenskej republiky v Belgicku.



Výtvarníčka Helen Tóth vyštudovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2017, 2022 a 2023 sa stala finalistkou súťaže Maľba roka VÚB a v roku 2022 bola vybraná do longlistu ocenenia STRABAG Artaward International, napísal generálny konzulát v príspevku na Facebooku.



Hlavné ťažisko výtvarníčkinej tvorby leží v maľbe, čo však neváha doplniť kresbou, grafikou, analógovou fotografiou či objektovou inštaláciou.



Umelkyňa sa dlhodobo zaoberá motívom lesa, pričom postupuje od komplexného skúmania podstaty a pôsobenia tohto prostredia ku konkrétnejším, takmer portrétnym zobrazeniam stromov. Fascinovaná je hlavne chorými, deformovanými či suchými kusmi, pričom ich často umiestňuje do levitujúcej polohy, čo podľa jej slov symbolizuje neistotu nerovnováhy. Zároveň to odráža "úzkosti súčasnej generácie, ktorá žije v technologicky vyspelej spoločnosti, kde sa často ocitáme odpojení od prírody".



Jej diela boli vystavené aj v Station Contemporary Art Gallery, v novom výstavnom priestore v Bratislave, ktorý si dáva za cieľ spájať domáce a zahraničné súčasné umenie.



Nedeľňajšie podujatie zorganizoval Generálny konzulát SR v Bruseli v rámci širšieho projektu street art galéria 40 x 60 BRUSSELS. Generálny konzul Andrej Michalec spresnil, že program tohto projektu bol v roku 2023 zameraný na vizuálnych umelcov zo Slovenska, ktorí majú priame prepojenie alebo skúsenosť s Bruselom. Zdôraznil, že spolu s autorkami iniciatívy tohto projektu chce nadviazať na tohtoročné úspechy a projekt bude pokračovať aj v roku 2024, pričom témou budúcoročných vystavovaných prác budú korene.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)