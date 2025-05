Slovenský hydrometeorologický ústav povedie Vladimír Císar

Bratislava 12. mája (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) povedie Vladimír Císar. Ide o odborníka, ktorý pôsobil na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu. Doterajšia poverená riaditeľka SHMÚ Ivana Herkel sa vráti na pôvodné miesto ekonómky v SHMÚ. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) zároveň rozhodol o navýšení rozpočtu SHMÚ o tri milióny eur, ktoré budú použité na predĺženie zmluvy s prevádzkovateľom leteckých služieb na Slovensku. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



SHMÚ si podľa Tarabu zaslúži všestranný rozvoj, a to od technického vybavenia, cez moderné informačné technológie, až po modernizáciu sídla. „Predpokladom je nastavenie moderného riadenia, efektivity a využitie európskych prostriedkov, ktoré do tejto renomovanej inštitúcie vieme nasmerovať,“ uviedol Taraba.



Vymenovanie medzinárodne rešpektovanej osoby je podľa ministra garanciou odbornosti a predpokladom riadenia vrátane čerpania eurofondov. „Osoba, ktorú som v pondelok vymenoval, je nespochybniteľným odborníkom. Každú inštitúciu, ktorú som prebral, mám záujem profesionalizovať a rozvíjať, aby čo najviac činností realizovala daná inštitúcia a nie rôzne externé firmy. Platí to aj pre SHMÚ,“ podotkol Taraba.



MŽP tvrdí, že Slovenský hydrometeorologický ústav čaká realizácia dôležitých projektov, najmä v oblasti racionalizácie a zvyšovania kvality služieb prostredníctvom IT projektov. Císarovou ambíciou je podľa jeho vlastných slov SHMÚ čo najviac rozvíjať.



Císar vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. V období rokov 2004 až 2012 pracoval ako atašé člena Európskeho dvora audítorov, kde sa venoval najmä výkonu finančného a výkonnostného auditu fondov EÚ či poskytovaniu poradenstva a pomoci vo všetkých fázach auditu fondov EÚ. Manažérske zručnosti rozvíjal osem rokov na Najvyššom kontrolnom úrade SR na rôznych vedúcich pozíciách.