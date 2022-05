Slovenský inštitút v Jeruzaleme otvára rezidenčný program

Bratislava/Jeruzalem 12. mája (TASR) - Slovenský inštitút v Jeruzaleme otvára svoj vlastný rezidenčný program Artist IN’J. Artist in residence. Prvým umelcom, ktorý sa na programe zúčastní, bude slovenský maliar Peter Cvik. TASR o tom informoval vo štvrtok riaditeľ inštitútu Jakub Urik.



Rezidenčný program má podľa šéfa inštitútu podporiť dlhodobý pobyt umelca v galerijných priestoroch inštitútu. Počas štyroch až ôsmich týždňov má umelec príležitosť tvoriť priamo v centre Jeruzalema. "Náš nový rezidenčný program je pre vybraného umelca príležitosť načerpať podnety z lokálneho prostredia, ktoré sa potom prejavia v jeho tvorbe," konštatoval Urik, pričom dodal, že týmto spôsobom môžu vzniknúť jedinečné diela, ktoré prepájajú slovenskú a izraelskú kultúru.



Slovenský inštitút takúto možnosť ponúka umelcom z oblasti maľby, kresby, grafiky, dizajnu, konceptuálneho umenia a fotografie.



Historicky prvým rezidentom v rámci tohto programu bude maliar Cvik, absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU). Diela, ktoré vzniknú počas jeho pobytu, sa budú niesť v duchu témy Piesok a prach (Sand and dust). Počas júla a augusta budú vystavené v Slovenskom inštitúte v Jeruzaleme.



"Pre mňa osobne je dôležité cestovať, pretože mi to otvára nové perspektívy pohľadu na život a je to osobne aj profesionálne veľmi obohacujúce. Počas rezidencie sa musím prispôsobiť aj tomu, že pracujem v inom prostredí ako som zvyknutý. Zároveň mám veľa podnetov, s ktorými sa doma nestretnem. Toto všetko je pre mňa novým zdrojom inšpirácie," uviedol umelec Cvik.



Cvik v minulosti vystavoval v galériách v Rakúsku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Rusku, Taliansku a Nemecku. Taktiež absolvoval rezidenčné pobyty v Paríži, v Olomouci a v nemeckom meste Lipsko. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a v súkromných zbierkach po celom svete.