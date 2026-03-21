< sekcia Slovensko
Slovenský inštitút v Ríme privíta v rámci programu i vedkyňu Musilovú
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Rím 21. marca (TASR) - Po minuloročnom zavŕšení štvrťstoročia svojej existencie vstúpil Slovenský inštitút (SI) v Ríme aj do aktuálneho roka s bohatým plánom podujatí, ktoré v Taliansku prezentujú a propagujú slovenskú kultúru a umenie. „Teším sa, že sme si našimi aktivitami získali dlhoročných priateľov a priaznivcov, a to nielen z tunajšej krajanskej aj talianskej komunity, ale i z medzinárodného prostredia a diplomatického zboru, ktoré v Ríme pôsobia,“ uviedla v rozhovore pre TASR súčasná riaditeľka SI v Ríme Edita Filadelfiová.
Pripomenula, že okrem tohtotýždňového slávnostného podujatia pri príležitosti odhalenia busty Milana Rastislava Štefánika na rímskom vojenskom cintoríne Verano participoval inštitút aj na piatkovom (20. 3.) podujatí, súvisiacom so Svetovým dňom poézie. „V rámci medzinárodného večera poézie, ktorý sa konal v Maďarskej akadémii v Ríme zastupovala Slovensko poetka Eva Luka,“ informovala Filadelfiová. „Podujatie je súčasťou spoločných projektov s kultúrnymi inštitútmi a akadémiami, ktoré sú členmi tzv. Klastra EUNIC, čo je združenie národných kultúrnych inštitútov krajín EÚ,“ vysvetlila riaditeľa rímskeho SI.
Na tohtotýždňové aktivity zároveň nadviaže pripravené podujatie v ďalšom marcovom týždni. „V priestoroch nášho inštitútu privítame mladú, no už svetoznámu slovenskú astrobiologičku Michaelu Musilovú, ktorá predstaví svoj výskum,“ avizovala Filadelfiová.
Pripomenula, že podobne ako ďalšie slovenské inštitúty, aj rímske kultúrne centrum SR podporuje záujem o štúdium slovenčiny a pobyty na slovenských univerzitách. „Práve v tomto roku oslavuje jediný súčasný lektorát slovenského jazyka a kultúry v Taliansku, pôsobiaci na Bolonskej univerzite so sídlom vo Forlii, 20 rokov existencie,“ upozornila. „Pri tejto príležitosti organizujeme v apríli pre študentov a širokú verejnosť okrem výstavy fotografií Trenčianskeho kraja a Trenčína - EHMK 2026 aj koncert mladej slovenskej speváčky Laury Weng,“ priblížila riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme. „ V apríli tiež plánujeme v našich reprezentačných priestoroch zorganizovať spoločný slovensko-český koncert mladých nádejných študentov - hudobníkov konzervatórií z Bratislavy a Prahy,“ dodala.
V rámci pravidelných aktivít inštitútu, ktoré sa zrealizujú aj v tomto roku, poukázala tiež na prezentáciu SR na medzinárodnom literárnom festivale na Sardínii, v meste Gavoi. „Tohto roku v júli bude Slovensko zastupovať Michal Hvorecký s románom Tahiti (Utópia), ktorý bol preložený do taliančiny,“ informovala.
Plán tohtoročných podujatí a udalostí pod patronátom SI v Ríme je aktualizovaný na webe inštitútu i sociálnych sieťach. „Podujatí je naozaj veľa, preto pozývam sledovať naše komunikačné kanály, kde sa záujemcovia dozvedia viac,“ uviedla Edita Filadelfiová, ktorá je riaditeľkou SI v Ríme od vlaňajšieho apríla.
Slovenský inštitút v Ríme vznikol v roku 2000, je jedným z deviatich aktívne pôsobiacich inštitútov v európskych metropolách, ktorých úlohou je prezentovať a propagovať slovenskú kultúru a umenie v krajinách svojho pôsobenia. Inštitúty aktuálne pôsobia pri ambasádach aj v Paríži, Berlíne, Londýne, Viedni, Varšave, Budapešti, Jeruzaleme a Prahe.
