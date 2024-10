Slovenský národný archív vydal novú knihu o M. R. Štefánikovi

Bratislava 11. októbra (TASR) - Slovenský národný archív vydal novú knihu Veľký malý muž, Milan Rastislav Štefánik. Zostavili ju archivárky inštitúcie. Štefánikovu osobnosť kniha približuje na základe písomných a fotografických prameňov, ponúka na neho vlastný, neučebnicový pohľad. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.



"Oceňujem iniciatívu Slovenského národného archívu preniesť zachované dokumenty o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi do knižnej podoby, plnej jeho myšlienok, zápiskov, doposiaľ nepublikovaných listov, fotografií ľudí, ktorých mal rád, či vecí, ktorými sa obklopoval. Odkaz Štefánika tak môže nachádzať medzi ľuďmi stále novú cestu. Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou uchovávajú cenné dedičstvo našej histórie," vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Knihu v piatok podľa Neumanna pokrstili za prítomnosti autoriek Miriam Kuzmíkovej, Eriky Javošovej, Michaela Weinštukovej a Petry Hagoňovej, ako aj Štefánikovej pranetere Tamary Dudášovej a riaditeľa archívu Igora Adamca.



Hovorca uviedol, že v publikácii sa nachádzajú Štefánikove známe aj menej známe fotografie z detstva aj z dospelého života, jeho vysvedčenia, nákresy, denníky či básne.



Ako Neumann priblížil, národný archív bude knihu distribuovať do knižníc, na vysoké školy či do iných archívov, jej tlač zabezpečilo Centrum polygrafických služieb Ministerstva vnútra SR.