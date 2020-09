Paraglajdista spadol vo Vysokých Tatrách a sám si zavolal záchranku

Vysoké Tatry 15. septembra (TASR) – Tržné poranenie tváre a pravdepodobne otras mozgu utrpel slovenský paraglajdista pri páde v oblasti Skalnatého plesa vo Vysokých Tatrách. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Horských záchranárov v utorok podvečer privolali do Tatranskej Lomnice, kde sa muž nachádzal. „Ešte sám sa dostal k lanovej dráhe, ktorou sa zviezol dole a z kabínky si privolal pomoc,“ uviedli s tým, že po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacienta odovzdali do opatery posádke rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Na ďalšie ošetrenie ho previezli do nemocnice.