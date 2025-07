Podnikateľ v Poľsku: Slovák tu má šancu, akú by doma nedostal

Varšava 31. júla (TASR) - Slovenskí uchádzači o zamestnanie nachádzajú v Poľsku čoraz viac možností, ktoré im na domácom trhu často chýbajú. Poľsko sa v posledných rokoch vyprofilovalo na lídra v oblasti podnikových služieb a digitalizácie, pričom na trhu je neustály dopyt po Slovákoch. „V Poľsku Slovák dostane šancu, ktorú by doma nedostal,“ uviedol v rozhovore s varšavským spravodajcom TASR podnikateľ Zdeno Fedeš, ktorý v krajine pôsobí už desať rokov.



Fedeš vedie agentúru Ahoy Career, ktorá sa špecializuje na zamestnávanie talentov zo Slovenska a Česka v Poľsku. Ako vysvetlil, práve slovenský jazyk je pre mnohé nadnárodné spoločnosti kľúčový, keďže z Poľska obsluhujú trhy celej strednej Európy. „Firmy bojujú o Slovákov, lebo ich je málo a sú žiadaní,“ povedal s tým, že pozná desiatky prípadov, keď sa Slováci v Poľsku uplatnili rýchlejšie a na vyšších pozíciách, než by dokázali doma.



Obrovský priestor pre uplatnenie ponúka podľa neho sektor podnikových služieb, ktorý v Poľsku zamestnáva pol milióna ľudí a tvorí 5,7 percenta HDP. V krajine sa nachádzajú centrá rôznych globálnych značiek, ktoré odtiaľ obsluhujú aj slovenský trh. „Tieto firmy potrebujú rodených hovoriacich, ktorí vedia komunikovať s lokálnym trhom, ale zároveň pracujú v angličtine,“ priblížil Fedeš.



Poľsko vníma ako krajinu, kde sa podnikateľské prostredie dynamicky rozvíja a firmy sa neboja riskovať. „Poliak ide tam, kde nie je cesta, a vytvorí si ju. My sa otočíme a vrátime späť,“ porovnal.



Slováci podľa neho získavajú v Poľsku pracovné príležitosti, ktoré im umožňujú rozvíjať sa v medzinárodnom prostredí. „U nás je len pár firiem, ktoré majú globálny dosah. V Poľsku je to bežné,“ dodal.



„Poľsko je tak zaujímavou destináciou, že sa tam už oplatí ísť za prácou namiesto Západu,“ hovorí Fedeš. Priemerná mzda v poľskom podnikateľskom sektore dosiahla podľa poľského štatistického úradu v prvom kvartáli roka 2025 výšku 8962 zlotých, čo je približne 2100 eur. Minimálna mzda má podľa návrhu vlády od roku 2026 stúpnuť z 4666 zlotých na 4806 zlotých, teda asi 1120 eur.



Z jeho skúseností vyplýva, že Slováci v Poľsku začínajú na vyšších pozíciách, často v oblasti marketingu, financií či zákazníckej podpory. „Začínajú na úplne iných pozíciách ako doma. Sú posúvaní rýchlejšie, lebo ich je málo,“ povedal. Medzinárodné firmy ich podľa neho dokážu oceniť nielen finančne, ale aj priestorom na osobný a odborný rast.



Fedeš zároveň upozorňuje, že Slovensko dlhodobo prichádza o talenty, pretože im doma často chýbajú adekvátne príležitosti na uplatnenie. Zdôraznil však, že cieľom jeho agentúry nie je odčerpávať mozgy zo Slovenska, ale dať Slovákom možnosť zaujať pozície v medzinárodných firmách, ktoré by inak obsadili ľudia z iných krajín.



Za top destinácie pre Slovákov považuje Varšavu, Krakov, Vroclav a Poznaň. Pracovné miesta však vznikajú aj v menších mestách ako Lodž, Lublin či Katovice, kde vznikajú nové biznis centrá. „Keď máte málo ľudí so znalosťou slovenčiny, ten, kto príde, dostane šancu ukázať sa. A to je presne moment, ktorý doma nemusia zažiť,“ uzavrel Fedeš.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)