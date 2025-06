Slovenský priemysel sa môže zapojiť do výstavby EST

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenský priemysel sa môže zapojiť do výstavby európskeho slnečného ďalekohľadu (EST). Priblíži to podujatie EST Slovakia Infoday, ktoré sa uskutoční v utorok (24. 6.) v Ústave materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Vystúpia na ňom odborníci a predstavitelia medzinárodnej vedeckej obce. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.



„Slovenské firmy majú v projekte EST reálnu šancu uplatniť svoje odborné znalosti v oblasti technológií, konštrukcie veľkých mechanických zariadení, optiky či riadiacich systémov. Infoday je príležitosť, ako vstúpiť do diskusie a zapojiť sa do výstavby jedného z najvýznamnejších vedeckých zariadení v Európe,“ uviedol riaditeľ Astronomického ústavu SAV Peter Gömöry.



EST je kľúčovým projektom európskej astronómie zameraným na pozemný výskum Slnka. Vďaka špičkovej technológii má umožniť prelomové objavy v oblasti fyziky plazmy a slnečnej aktivity. Projekt sa podľa hovorkyne nachádza vo fáze, ktorá presahuje rámec klasického financovania z európskych výskumných schém. Očakáva sa preto podľa nej podpora zo strany národných vlád.



Projekt EST vznikol v roku 2008 a Slovensko je jeho súčasťou od úplného začiatku. Ďalekohľad bude umiestnený na ostrove La Palma (Kanárske ostrovy) a po jeho dokončení bude najväčším zariadením svojho druhu v Európe. Zameria sa na výskum fyziky plazmy a dynamických javov na Slnku.