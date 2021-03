Slovenský raj: Tohtoročná zimná denná návštevnosť vzrástla trojnásobne

Spišská Nová Ves 31. marca (TASR) – Tohtoročná zimná denná návštevnosť v národnom parku (NP) Slovenský raj vzrástla trojnásobne v porovnaní s minulými rokmi. Správa národného parku uskutočnila 25. februára denné zimné sčítanie návštevníkov na turistických chodníkoch. V tento deň bolo napočítaných 556 osôb (všetci slovenskej národnosti), pričom minulé roky bola zimná denná návštevnosť v rozmedzí 100 až 200 návštevníkov. Informovala o tom Katarína Škorvánková zo Správy NP Slovenský raj.



Sčítanie bolo podľa jej slov realizované na 11 každoročne stálych stanovištiach, ktoré zahrnuli i 16 turistických chodníkov. Najviac návštevníkov bolo na takzvaných prímestských, ľahko dostupných, najmenej nebezpečných lokalitách a nenáročných a časovo krátkych turistických chodníkoch. Išlo o Tomášovský výhľad, Stratenskú pílu či Prielom Hornádu. Škorvánková priblížila, že ďalšie v lete vyhľadávané rokliny, ako Suchá Belá, Sokol, Piecky, Kysele mali veľmi nízku návštevnosť, niektoré len nula až jedno percento.



Správa NP Slovenský raj zrealizovala 25. februára sčítanie ešte na ďalších lokalitách - Stratenský kaňon okolo tunela, Vernár - Studničky, Košiarny briežok, Binhaus, Bikšova lúka a Letanovce, Letanovský mlyn. Na týchto lokalitách sa podľa Škorvánkovej pohybovalo ešte ďalších 284 osôb, tiež slovenskej národnosti.



Sčítanie návštevníkov bolo realizované v hodinových intervaloch od 8.00 do 16.00 h. Ako doplnila Škorvánková, pohyb návštevníkov bol najzaznamenanejší v čase od 11.00 do 12.00 h. Najmenší pohyb návštevníkov bol od 8.00 do 9.00 h.